Zelenskiy: Donbas cehenneme döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini cehenneme çevirmekle suçlayarak, "Donbas'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası cehenneme döndü ve bu abartı değil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, halka seslendiği konuşmasında savaştaki son duruma değindi.

Zelenskiy, Rus güçlerinin ülkenin doğusundaki Donbas bölgesini `dümdüz ettiğini` söyleyerek, "Odessa bölgesinde, Ukrayna'nın merkezindeki şehirlerde sürekli saldırılar var. Donbas tamamen yok edildi" dedi.

Zelenskiy, son haftalarda Rus ordusunun ana hedefi olan Donbas'a yönelik, `Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Harkov bölgesinin kurtarılması için operasyonlarına devam ediyor. Ancak Donbas'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası cehenneme döndü ve bu abartı değil. Severodonetsk'in acımasızca bombalanması, sadece bir günde 12 ölü ve onlarca yaralı vardı" şeklinde konuştu.

"Tüm bunların Rusya için askeri yönden hiçbir açıklaması yok ve olamaz" diyen Zelenskiy, "Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye yönelik kasıtlı ve canice bir girişimdir. Bu, Ukrayna halkına yönelik soykırım olarak nitelendirilecek ve işgalcilerin mutlaka adalet önüne çıkarılacağı şeydir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'da bir Rus askerine savaş suçu işlediği gerekçesiyle açılan davayı işaret ederek, "Savaş suçlusuna karşı ilk dava çoktan başladı ve uluslararası mahkemede adaletin tam olarak yeniden tesis edilmesiyle sona erecek. Bundan eminim. Suç emri veren ve uygulayan herkesi bulacağız ve adalete teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.