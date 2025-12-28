Zelenskiy: Önceliğimiz savaşı bitirmek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesinin kendileri için en öncelikli konu olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, barış görüşmeleri için ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere ABD’ye gitmeden önce Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı. Rusya’nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, “Eğer tüm dünya, Avrupa ile Amerika bizim tarafımızda olursa, hep birlikte (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i durduracağız” diye konuştu. Savaşın sürmesinin tüm dünya için riskli olabileceğini kaydeden Zelenskiy, “Eğer birileri, ABD veya Avrupa, Rusya’nın tarafında olursa, bu savaşın devam edeceği anlamına gelir” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.