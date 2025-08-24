"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Zelenskiy: Rusya'ya baskı uygulayın

24 Ağustos 2025, Pazar 16:55
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın "barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini" belirterek, tutumunu değiştirmesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

'Rusya, Putin ile görüşmenin olmaması için her şeyi yapıyor'

 

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof ile görüştüğünü ve görüşmede Rusya-Ukrayna barışına yönelik diplomatik çabaları ele aldıklarını duyurdu.

 

Rusya'nın "barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini" belirten Zelenskiy, tutumunu değiştirmesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna ile Hollanda arasında savunma alanındaki ortak imalat projelerini de görüştüklerini belirtti.

Diğer paylaşımında ise Zelenskiy, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle ABD'de düzenlenen son zirveleri ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile her türlü görüşmeye hazır olduğunu yineleyerek, "Moskova'nın bir kez daha her şeyi geciktirmeye çalıştığını görüyoruz. Küresel Güney'in gerekli sinyalleri vererek Rusya'yı barışa zorlaması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu. Ardından Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmişti.

AA

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.