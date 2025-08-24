Okula dönüş masraflı olacak

Okulların açılmasına sayılı günler kala, kırtasiye alış-verişine çıkan veliler artan fiyatlardan yana şikayetçi.

İSTANBUL YENİ ASYA - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

8 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. Okul açılmadan bazı temel okul ihtiyaçlarını uygun fiyata alabilirim umudu ile alış-verişe çıkan vatandaşlar, fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını ifade ediyorlar.

Her şeye zam var

Kırtasiye çalışanı Hilal Boztaş’a fiyat artışları hakkında sorular yönelttik. Boztaş, fiyat artışlarının ürünlere göre değiştiğini belirterek, “Bazı ürünlerde %25, bazılarındaysa %60’a varan artışlar oldu.” dedi. Boztaş, en düşük kurşun kalem fiyatının 15 TL’den başladığını, en yüksek kurşun kalem fiyatının ise 875 TL olduğunu söyledi. Pastel boyalarda ise en uygun fiyatlı (6 renk) pastel boya 109 TL, en yüksek fiyatlı (36 renk) pastel boya 980 TL dedi. Fiyatı en düşük okul çantasının 1200 TL olduğunu söyleyen Boztaş “okul çantalarımızın fiyatları 6000’e kadar değişiyor” dedi.

Okul alış-verişi cep yakıyor

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kırtasiyede alış-veriş yapan veli, “Okul açılınca fiyatlar yükselir diye şimdiden alayım dedim ama maalesef bir çok ihtiyacımızı alamadım. Oğluma okul çantası aldım. En uygun fiyatlı olan çantayı aldığım halde, param kalmadı. Diğer çocuklarıma bir şey alamadan çıkıyorum” dedi.