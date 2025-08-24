"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Okula dönüş masraflı olacak

24 Ağustos 2025, Pazar 12:00
Okulların açılmasına sayılı günler kala, kırtasiye alış-verişine çıkan veliler artan fiyatlardan yana şikayetçi.

İSTANBUL YENİ ASYA - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

8 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. Okul açılmadan bazı temel okul ihtiyaçlarını uygun fiyata alabilirim umudu ile alış-verişe çıkan vatandaşlar, fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. 

Her şeye zam var

Kırtasiye çalışanı Hilal Boztaş’a fiyat artışları hakkında sorular yönelttik. Boztaş, fiyat artışlarının ürünlere göre değiştiğini belirterek, “Bazı ürünlerde %25, bazılarındaysa %60’a varan artışlar oldu.” dedi. Boztaş, en düşük kurşun kalem fiyatının 15 TL’den başladığını, en yüksek kurşun kalem fiyatının ise 875 TL olduğunu söyledi. Pastel boyalarda ise en uygun fiyatlı (6 renk) pastel boya 109 TL, en yüksek fiyatlı (36 renk) pastel boya 980 TL dedi. Fiyatı en düşük okul çantasının 1200 TL olduğunu söyleyen Boztaş “okul çantalarımızın fiyatları 6000’e kadar değişiyor” dedi.

Okul alış-verişi cep yakıyor

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kırtasiyede alış-veriş yapan veli, “Okul açılınca fiyatlar yükselir diye şimdiden alayım dedim ama maalesef bir çok ihtiyacımızı alamadım. Oğluma okul çantası aldım. En uygun fiyatlı olan çantayı aldığım halde, param kalmadı. Diğer çocuklarıma bir şey alamadan çıkıyorum” dedi.

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avustralya da Gazze için ayakta

    Pakistan ve Hindistan'daki sel alarmı devam ediyor

    Toplu yemeklere dikkat!

    Mersin'deki feci kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

    Zelenskiy: Rusya'ya baskı uygulayın

    İsrail, Yemen'e saldırdı

    Okula dönüş masraflı olacak

    Boğazına kaçan kemikten sonra 7 ameliyatla sağlığına kavuştu

    Lübnan tampon bölge iddialarını reddetti

    Kahramanmaraş Elbistan'da 4,0 büyüklüğünde deprem

    ‘İnsanlığın çöküşü’

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın

    Küresel ısınma mı?

    Okula dönüş dönemi için KDV tatili çağrısı

    Dört çiftçiden biri mesleği bırakmayı düşünüyor

    Gençler nasıl evlensin?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar
    Genel

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı
    Genel

    “Neden Yeni Asya?”
    Genel

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın
    Genel

    ‘İnsanlığın çöküşü’
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor
    Genel

    Kahramanmaraş Elbistan'da 4,0 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Boğazına kaçan kemikten sonra 7 ameliyatla sağlığına kavuştu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.