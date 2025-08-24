"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

24 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Mersin'deki feci kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

24 Ağustos 2025, Pazar 16:59
Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki bakım personeli Yıldız Polat (38) ve devlet koruması altındaki Farah adlı kız çocuğu öldü.

Yaralılar, Mehmet Zemin A. ve 8'i çocuk 9 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Zemin A, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Minibüs şoförünün uyuya kaldığı iddiası

Tır sürücüsü Mahmut B, kaza yerinde gazetecilere, aracının freninde arıza oluştuğunu söyledi.

Bunun üzerine tırını durdurduğunu dile getiren Mahmut B, şöyle konuştu:

"Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."

Bakan Göktaş başsağlığı mesajı paylaşmıştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kazasında ölen Farah ve Polat için başsağlığı dilemişti.

AA

