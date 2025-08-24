"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Lübnan tampon bölge iddialarını reddetti

24 Ağustos 2025, Pazar 10:22
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde tampon bölge kurma niyetinin ülkesine "resmi olarak" bildirildiği yönündeki iddiaları reddetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, ABD Kongre Üyesi Darine Lahoud başkanlığındaki heyetle görüştü.

Lübnan'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve ABD Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un sunduğu önerilere İsrail'in vereceği yanıtı beklediğini belirten Avn, "İsrail'in güneyde bir tampon bölge kurma niyetiyle ilgili medyada çıkan haberlerden resmi olarak haberdar edilmediklerini" vurguladı.

Avn, görüşmede ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanıncaya kadar BM Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasının önemine dikkati çekti.

ABD Kongre Üyesi Lahoud ise Lübnan hükümetini, silah bulundurma hakkını devletle sınırlama kararından dolayı tebrik ederek, ABD'nin Lübnan'ın istikrar ve ekonomik toparlanma çabalarını desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Lübnan basınında, sınır boyunca yıkılan Lübnan köylerinin boşaltılarak bölgenin sanayi tesislerinin yer alacağı "tampon bir ekonomik bölgeye" dönüştürülmesinin teklif edildiğine dair haberler yer aldı.

Lübnan kanalı El-Cedid de geçtiğimiz günlerde bu yönde bir İsrail talebi bulunduğunu bildirmişti.

ABD'nin Özel Temsilcisi Barrack, haziran ayından bu yana Lübnan-İsrail ateşkesi için önerisini Washington'a sunmasının ardından Beyrut'a dört kez ziyarette bulundu.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, bu saldırılar 23 Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşmüştü.

Çatışmalarda 4 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Tel Aviv'in anlaşmayı 3 binden fazla kez ihlal ettiği, bu ihlallerde 281 kişinin öldüğü ve 593 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, ateşkese aykırı olarak beş stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürürken güney Lübnan'dan kısmi bir geri çekilme gerçekleştirdi.

AA

