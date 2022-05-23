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23 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Zorla yerinden edilen insan sayısı 100 milyonu geçti

23 Mayıs 2022, Pazartesi 10:03
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle, dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının ilk kez 100 milyonu geçtiğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), şiddet, çatışma, insan hakları ihlalleri ve zulümden kaçmak zorunda kalanların sayısının 100 milyonluk "kilometre taşı"nı geçtiğini duyurdu.

Bu rakama ulaşılmasında Ukrayna'daki savaşın da etkili olduğuna dikkat çeken UNHCR, Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2021'in sonunda, zorla yerinden edilen insan sayısının 90 milyona yükseldiğini açıkladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonucunda ise Ukrayna içinde 8 milyondan fazla kişi yerinden edildi, 6 milyondan fazla mülteci ise sınırlardan kaçtı.

Etiketler: zorla yerinden edilen insan
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