ÖSYM’nin açıkladığı YKS verilerine göre, TYT oturumunda 239, AYT’de 54, YDT’de 3 olmak üzere toplam 296 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

ÖSYM sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 531 bin 805’i, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 592 bin 635’i, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan 165 bin 6’sı sınava katılmadı. Katılımcılardan TYT oturumunda 239, AYT’de 54, YDT’de 3 olmak üzere toplam 296 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

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