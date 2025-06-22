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22 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Yaz tatilinde ne yapalım?

Mehtap Yıldırım Yükselten
22 Haziran 2025, Pazar
Sor Bakalım

Şura Yavuzer arkadaşımız şöyle soruyor: “Merhaba, yaz tatilimizi nasıl değerlendirmemizi tavsiye edersiniz?” 

Merhaba arkadaşlar. Hepiniz karneleri alıp yeni bir sınıfa geçtiniz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ederiz. Uzun bir tatil dönemi sizi bekliyor. Şura arkadaşımız güzel bir soru sormuş. Vakit bizim en önemli sermayemizdir. Tatil döneminde tabiî ki dinlenip, oyunlar oynayacağız ve gezeceğiz ama kendimize bir plan yaparsak bu tatil dönemini çok daha verimli geçirmiş oluruz. İşe, kendinize uyku ve beslenme saatlerinize uygun günlük planlar yazarak başlayabilirsiniz. Buna yemek ve namaz vakitlerini, kitap okuma, oyun oynama, bir faaliyet veya spor gibi işlerinizi saatleri ile yazarak gününüzü programlayabilirsiniz. Eğer bu şekilde bir planınız olursa “Şimdi ne yapacağım?” diye düşünmek zorunda kalmazsınız. Hemen programınıza bakarsınız. 

- Günlük tutalım

 Gün sonunda yaşadıklarınızı yazdığınız bir defter tutabilirsiniz. O defter yıllar sonra okuduğunuzda yüzünüzü gülümseten anılarla dolu çok güzel bir hatıra olarak kalacaktır. 

- Okuyalım

 Okuma alışkanlığımıza ara vermeden devam edelim. Az da olsa her gün mutlaka okuyalım. Ailelerinizle konuşarak, günün belirli bir zamanında tüm ailenin katıldığı bir okuma saati de yapabilirsiniz. 

- Arkadaşlıklar ve oyunlar

 Sizler dijital bir çağın çocukları olduğunuz için, gerçek ve samimî arkadaşlıklar sizin için çok daha önemli. Çocukluğunuzu, sanal oyunlara ve oradaki hiç bilmediğiniz, tanımadığınız arkadaşlıklara hapsetmeyin. Gerçek oyunlar oynayabildiğiniz, konuşup sohbet ettiğiniz arkadaşlarınız olsun. Arkadaş seçimi de çok önemlidir. Bunun için arkadaşlarınızdan ailenize bahsedin, mümkünse tanıştırın. Güzel ahlâk ve iyi niyete dayalı arkadaşlık ilişkileriniz olsun. 

- Hobileriniz neler?

Düşünün bakalım, okul zamanı “keşke vaktim olsa da şunu yapsam” dediğiniz ne vardı? Bir müzik aleti çalmak mı? Voleybol oynamak mı? Yüzmek mi? Yoksa, lezzetli pasta ve kurabiyeler yapmak mı? Ya da resim yapmak, yazılar yazmak mı? Haydi bakalım, herkes en çok ne yapmak istediğini düşünsün ve bu hayalini gerçekleştirmek için bir adım atsın. Bu konuyu ailelerinizle konuşarak onların desteğini ve yardımını alabilirsiniz. 

- Evdeki sorumluluklarımız

Bir evi, aile fertlerinin tamamı kullandığı için o evin işlerinde az ya da çok her ferdin bir sorumluluğu olmalıdır. Siz çocuk olduğunuz için, sizden zor işler beklemeyiz ama çocukların da yapabileceği küçük ve kolay işler vardır. Meselâ her sabah mutlaka yatağınızı toplamak, odanızı düzenli tutmak, toz almak, kıyafetlerinizi katlamak gibi. Bunların dışında anne ve babalarınız size verdiği vazifeleri de yapabilirsiniz. Bu küçük alışkanlıkların ilerde sizin daha güçlü ve becerikli olmanıza katkısı olacaktır. 

Tatilde yapılacaklar listenize her Pazar Can Kardeş sayfasını okumayı ve yazılarınızı, resimlerinizi bizlere göndermeyi de not olarak eklemeyi unutmayın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu tatiller dileriz. 

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