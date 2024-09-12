3 gençten 1’i ne okuyor, ne çalışıyor

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından yapılan açıklamaya göre, OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim” raporundan elde edilen veriler, Türkiye’deki eğitim sistemindeki önemli sorunlara dikkat çekiyor.

Rapora göre, ülkemizde eğitimde eşitsizliklerin büyük boyutlarda olduğu ve gençlerin eğitim ve istihdam fırsatlarına erişiminde önemli farklılıklar olduğu ortaya çıktı. Rapora göre, 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 33’ü ne eğitimde ne de istihdamda yer almıyor. Bu oran, OECD ülkeleri ortalaması olan yüzde 13,7’nin neredeyse üç katı. Haber Merkezi

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