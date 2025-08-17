"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

17 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Uçurtmalar Gazze için uçtu

Hediye Ballıkaya
17 Ağustos 2025, Pazar
Merhaba can kardeşlerim,

Havalar bu ara rüzgârlı, tam da uçurtma zamanı diye düşündük ve çocuklarla uçurtma yaptık. Her çocuk uçurtmasına bir isim ve vazife verdi. Ebubekir Said kardeşiniz de uçurtmasının adını “Dua kuşu” koydu ve dualarımızla beraber uçurtmalarımızı Gazze’deki çocuklar için uçurduk. Siz de kendi uçurtmanızı yapabilirsiniz.

Malzemeler: 

• 1 adet pipet 
• 1 adet kuş kanadı şeklinde kesilmiş karton (kelebek, uçak şeklinde de yapabilirsiniz)
•  Renkli krepon kağıtları
•  İp, yapıştırıcı, makas

Yapılışı: Kesip hazırladığımız kanatların ortasına pipeti yapıştırıyoruz. Renkli kağıtlardan istediğiniz gibi uzun şeritler keserek uçurtmanızı kuyruklarla süsleyebilirsiniz. İpinizi pipetin içinden geçirerek uçurtmanıza sabitledikten sonra keyifle uçurabilirsiniz. İnşallah Gazze’deki arkadaşlarımız da özgürlüğüne kavuşurlar ve onlar da uçurtma uçururlar.

 


