ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Kıyafette dayatma olmasın

25 Ağustos 2025, Pazartesi 00:39
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Kıyafette dayatma değil serbest tercih olmalı. Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli” dedi.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK

Kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnaf ve sanatkârın okulların açılmasını dört gözle beklediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Artık aileler okul araştırmalarını yapıyor, çocukların gittikleri okullara göre formalarını, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını, okul kıyafetlerinin teminini sağlıyor” dedi.

Palandöken, “Okul alışverişleri için en az 10-12 bin lira masraf gerekiyor. Bu da her ailenin bütçesine ciddi bir yük getiriyor. Ancak şartlarda önemli bir farklılık oluşturan asıl mesele, dayatmacı uygulamalardır. Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli. İnsanlara serbestlik tanınmalı ve herkes ihtiyacını kendi bütçesine göre karşılayabilmelidir. Ancak maalesef bu serbestlik yok. Bu da kırtasiyeci ve konfeksiyoncu esnafını doğrudan etkiliyor” dedi.

Servisler de büyük maliyet

Yılda bir kereye mahsus yapılan okul alışverişlerinden esnaf büyük bir ciro beklediğine dikkat çeken Palandöken “Ellerindeki ürünlerle hazırlıklarını tamamlıyorlar. Her dönem ‘dayatma olmayacak’ denilmesine rağmen okul aile birlikleri veya okullar, hem de dışarıdaki fiyatlardan daha yüksek rakamlara bu ürünleri satmaya çalışıyor. Zaten velilerin durumu ve ülkemizdeki yüksek enflasyon insanları yeterince zorluyor. Sadece kırtasiye değil, okul servisleri de büyük bir maliyet. Servis ücretleri, toplu taşımalar her ne kadar indirim sağlasa da yüksek yakıt fiyatları, araç bakım giderleri, yedek parça maliyetleri hem veliyi hem de şoför esnafını zorluyor. Kantinci esnafı da aynı şekilde maliyetlerden etkileniyor. Okul çevresinde oluşan tüm bu masraflar, velilerin bütçesine ciddi yük getiriyor” ifadelerini kullandı.

OKUL ALIŞVERİŞİNDE ESNAFA GÜVENİN

Özellikle kırtasiye alışverişlerinde vatandaşların güvenilir adres olan mahallenin kırtasiyeci esnafını tercih etmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, “Basit bir hesapla; kalem, silgi, kalemtıraş, çanta, beslenme çantası derken ailelerin bütçesi zorlanıyor. Esnaf bu ürünlerde kaliteye özen gösteriyor çünkü Avrupa Birliği normlarına uygun, CE belgeli ürünler tercih ediliyor” şeklinde konuştu.

