"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

14 Ağustos 2020, Cuma 17:10
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmenlerimizin tamamına yönelik ve sürekli bir mesleki gelişim anlayışına doğru gidiyoruz. Her bir dersin uzaktan eğitimle nasıl daha kaliteli verilebileceğine ilişkin çalışmalar yaptık, yapıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik tedbirleri, 81 ilin milli eğitim müdürüyle değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Selçuk, 81 il milli eğitim müdürü ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve merkez teşkilatında görevli genel müdürlerin de yer aldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, çalışma stratejileri, 24 Ağustos'ta başlayacak öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları ve illerde salgına karşı alınan önlemler değerlendirildi.

Selçuk, buradaki konuşmasında, Bakanlık merkez teşkilatının illeri yalnız bırakmayacağını belirterek, Bakanlık yöneticilerinin bizzat sahada ihtiyaçların tespiti ve temini noktasında çalışmalar yapacağını ve bu çalışmalarla Bilim Kurulu'nu bilgilendirerek, okullarda eğitime başlanması konusunda iş birliğini güçlendireceklerini ifade etti.

"Her türlü öneriye açığız"

Dünyadaki tecrübeleri de dikkate alarak Türkiye'ye özgü standartlar oluşturulacağını vurgulayan Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğretmenlerimizin tamamına yönelik ve sürekli bir mesleki gelişim anlayışına doğru gidiyoruz. Her bir dersin uzaktan eğitimle nasıl daha kaliteli verilebileceğine ilişkin çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Aldığımız kararlarla ilgili asla bir taassubumuz yok. Hangisi mantıklıysa, hangisinin pedagojik değeri yüksekse onu uygulayabiliriz. Sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız. Geçtiğimiz dönem yürüttüğümüz uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik, emin olun, her yerden teşekkür aldık. Her birinizin desteği çok önemli."

Uzaktan eğitime erişim sorunu olan öğrenciler için hazırlıkları yapılan EBA Destek Noktası ile ilgili çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Selçuk, evinde cihaz veya internet olmayan ya da yaşadığı yerde internet altyapısı bulunmayan öğrenciler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Türk Standardları Enstitüsü ile yürütülen "Okulum Temiz Belgesi" verilmesi faaliyetleri kapsamında 2000 denetmen yetiştirildiğine dikkati çeken Bakan Selçuk, bu süreçte okullarda daha fazla temizlik personeli istihdam edebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışmalar yapıldığını kaydetti..

Etiketler: Bakan Selçuk, uzaktan eğitim, açıklama
Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden BAE'ye tepki

    Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    Netanyahu Mısır, Umman ve Bahreyn’e teşekkür etti

    Çipras, Mısır ile yapılan anlaşmayı tehlikeli buluyor

    Almanya, Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı

    İçişleri Bakanlığından 'İzolasyon Tedbirleri' konulu genelge

    Avusturyalı bakan: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alınmalı

    'Türkiye İsviçre için öncelikli bir ortak'

    İngiltere; Fransa, Hollanda ve Malta'yı karantina listesine ekledi

    İran'dan BAE-İsrail anlaşmasına tepki

    Erdoğan: Abu Dabi ile diplomatik ilişkileri askıya alabiliriz

    Belarus'ta gözaltına alınan 7 bin kişiden bini serbest bırakıldı

    AB'den potansiyel koronavirüs aşısı için alım anlaşması

    '48 ülkeyle uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz'

    'Yunan ve Türk savaş gemileri çarpıştı' iddiası

    Dışişleri Bakan Yardımcısı: AB ile ilişkimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz

    Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 72 bini aştı

    Yunan askerleri Türk köyünde tatbikat yaptı

    Milletle dalga mı geçiyorsunuz?

    'Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Milletle dalga mı geçiyorsunuz?
    Genel

    Bu bölümleri okuyan işsiz kalmıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kamuda liyakat yok oldu
    Genel

    Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması
    Cevher İLHAN

    Libya’da da tuzağa düşülüyor…
    Ahmet BATTAL

    Sağdan sola, soldan sağa…
    Ali FERŞADOĞLU

    Müthiş bir tesbit ve prensip
    Feyzullah ERGÜN

    Reyhanlı'nın Reyhanı
    Genel

    Bir çıkış aranıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.