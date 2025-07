Bize her şey hediye

Bir Kavram

Allah’ın selamı üzerinize olsun sevgili can kardeşlerim,

Hediye almak ve vermek hepimizi çok mutlu ediyor değil mi? Bir hediye paketi açmak insanı ne kadar da heyecanlandırıyor. Hediyeleşmek, hem kalbimizi ısıtır hem de sevap kazandırır. Bu arada yaz tatilinde olduğumuz için daha çok kitap, dergi okumaya vaktimiz oluyordur. En güzel hediyelerden biri de kitap ve dergi. Can Kardeş sayfamız olduğu gibi, aylık Can Kardeş dergimiz de var. Can Kardeş yayınlarından çıkan birçok kitaplarımız da var. Bunları da tatilde, arkadaşlarımıza hediye edebiliriz. Hediyeleşmek hem de sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) hediyeleşmeyi severdi. Gelen hediyeleri asla geri çevirmez, büyük küçük diye ayırmaz, hepsini memnuniyetle kabul ederdi. Hediyeleşmek sevginin ifadesidir.

Bize en değerli hediyeleri ise bizi en çok seven Rabbimiz vermiştir. Meselâ vücudumuzu, ailemizi, bu dünyayı, çeşit çeşit rızıkları hep bizim için yaratmış. Bize verdiği sayamayacağımız kadar çok nimetin karşılığında ise biz de kulluk görevimizi yerine getirmeli, O’na zikir, fikir ve şükür ile, ibadet ve dua etmeliyiz.