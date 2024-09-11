Dünya birincisi hafızlar Kur’an ziyafeti sundular

Manisa’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen programda Dünya Kur’an’ı güzel okuma yarışması birincileri Kur’an ziyafeti verdiler.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Ali Fakı Mahallesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 28’ncisi düzenlen hayır programı büyük katılımla yapıldı. Programda Dünya Kur’an’ı güzel okuma yarışması birincileri Kur’an ziyafeti verdiler. Ali Fakı Mahalle hayrına gerçekleştirilen programa Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Adem Şakrak, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, Akhisar İlçe Müftüsü Muhammet Salman, Kırkağaç Müftü Vekili Mehmet Ali Gürdal, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri ve binlerce kişi katıldı. Öğle namazı öncesi Kuran-ı Kerim’i güzel okuma dünya birincileri Ahmet Yüksel, Adem Bilgetay, Alpcan Çelik, Ali Tel ve Ezanı güzel okuma Türkiye birincileri Selman Kızmaz, Aziz Hardal Mevlithan, Ali Fakı İmam Hatibi Halil İbrahim Erguvan, Kuranı Kerim, ilahi ve mevlit okumalarını katılımcılara huşu ile dinlediler.

Yoğun katılım oldu Kılınan öğle namazının ardından başlayan programda, duaların ardından katılımcılara yöresel yemekler çorba, nohut, güveç, keşkek, cacık, salata höşmerim vb. ikram edildi. Misafirler toplu halde Ali Fakı Hazretlerinin türbesinde dua ettiler. Ali Fakı Mahallesi Muhtarı Burhanettin Topçu, ”Bu yıl 28.sini düzenlediğimiz geleneksel Ali Fakı Hayrına farklı il ve ilçelerden çok büyük katılım oldu. Misafirlerimiz bizleri onurlandırdılar. Hayrımızdan amaç köyümüzün kurucusu Ali Fakı Hazretlerinin ruhunu hoşnut etmek ve mahallemizi kaza ve belalardan rabbimizin korumasını dilemektir. Allah’ım dualarımızı ve hayrımızı kabul eder inşallah.” dedi. İhsan Erdoğan - Adil Aka - MANİSA

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