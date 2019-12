PIsa’da 2009’u ancak yakaladık

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yılda bir düzenlenen ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren PISA testinin 2018 yılı sonuçları açıklandı.

Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 73’ünü temsil eden 186 farklı okuldan 6 Bin 890 öğrenci teste girdi. Her ne kadar 2015 sonuçlarına göre Türkiye’deki öğrencilerin puanları artsa da, PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye “okuma, matematik ve fen bilimi” alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan New York Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selçuk Şirin, “PISA 2018 sonuçları Twitter’da dolaşmaya başladı. Beklediğim gibi 2015’e göre 2018 puanları artmış. Ancak bu artışa rağmen geldiğimiz yer 2009-2012 seviyesi. Özetle, son 10 yılda bir arpa boyu yol almamışız. Her üç alanda puanlarımız ciddi olarak yükselmiş. Artık ülke olarak 50’li sıralardan 40’lı sıralara geldik. Ancak biz zaten 2009 ve 2012 ‘de oradaydık. Bari Mehter takımı gibi ilerleyelim, iki ileri, bir geri, hedef pozitif ivme” dedi.

Öğrenciler temel becerilerden yoksun

PISA sonucunu BBC Türkçe’ye değerlendiren Eğitim Reformu Girişi (ERG) Politika Analisti Yeliz Düşkün, “Türkiye’ye ilişkin ortalama puanların düşüklüğü kadar dikkat çeken bir bulgu da en üst düzeyde (düzey 5 ve 6) yeterlilik gösteren çocukların oranının düşük oluşudur” dedi: “Türkiye’de alt yeterlilik düzeyinde yer alan öğrencilerin oranı ise oldukça yüksektir. Örneğin en alt düzeyde yeterlilik gösteren (düzey 1 ve aşağısı) çocukların oranı matematikte % 36,7, fende % 25,2, okumada % 26,1’dir. “Okuma alanında en alt düzeyde yeterlilik gösteren çocuklar bir metinde çok açık olan bilgileri saptamak, kendilerine tanıdık gelen konulardaki yazıların ana fikrini fark etmek gibi basit şeyleri yapabilirler ama daha derin yorumlarda bulunmakta zorlanırlar. Matematikte de çok basit işlemleri yapabilirler. Dolayısıyla PISA sonuçları, Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin önemli bir oranının temel becerilerden yoksun olduğunu gösteriyor.”