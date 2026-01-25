Renkli topaç yapalım, döndürüp oynayalım

Faaliyet Köşesi

Sevgili can kardeşlerim, yarıyıl tatilinde oynamanız için sizlere güzel bir oyun etkinliği tavsiyemiz var. Renkli topaç yapıyoruz. Malzemeler: • Kullanılmayan CD • Su şişesi kapağı • Pinpon topu • Mandala resimli çıktı • Boya kalemleri • Yapıştırıcı

*** Yapılışı: Mandala resimli kâğıt çıktısı alıp, renkli kalemlerimizle istediğimiz gibi boyayalım. Sonra kesip CD’nin üzerine yapıştıralım. Yapıştırıcı ile su şişesinin kapağını CD’nin orta kısmına yapıştıralım. Alt orta kısma ise pinpon topunu yapıştıralım. Döndürmek için rengârenk enerji topaçlarımız hazır. Haydi şimdi eğlence zamanı.

