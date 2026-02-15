"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Pratik çözümler

Elifnur ÇALIK
15 Şubat 2026, Pazar
Kitap Köşesi

Vız vız dolaşırken bir çiçek gördü. Çiçeğin gövdesi kırıktı ve Vız vız bir örtüyle bitkiyi sardı. Vız vız kovana gittiğinde kovanın bir bölümü kırılmıştı. Vız vız gerekli malzemeleri alarak hemen tamir etti. Yorulduğu için eve gidip dinlenmek istedi. Tam evine gidecekken Pembeyi gördü. Pembe’nin ayağı kırılmıştı. Vız vız Pembeyi hastaneye götürmek istedi ama sedye yoktu. Sedye yerine yaprak kullandı. Bu faydalı bilgileri öğretmeni Vız vız’a öğretmişti.

Benim de böyle bir hatıram var. Bizim arabanın arka koltuğunda kapı kolu yoktu. Arka kapıyı açıp kapatırken çok zorlanıyorduk. Babam pratik bir şekilde problemi çözmek istedi.

Araba kolu çok pahalı olduğu için babam arabaya kol almak yerine sanayideki bir tamirciye götürüp demirden bir kol yaptırdı. Böylece uygun fiyata ihtiyacımızı gidermiş olduk. Sizin de böyle bir hatıranız var mı can kardeşlerim?

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes dinlemeyen İsrail, yine Gazze'nin kuzeyini bombaladı

    Fenerbahçe, Trabzonspor'un yenilmezlik serisine son verdi

    Albanese yalnız değil!

    'Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı'

    Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur

    ABD, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneyi daha vurdu: 3 kişi öldü

    Araç kiralarken ''sahte'' web sitelerine dikkat!

    'EİDS ile ''yetkisiz'' emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak'

    Pezeşkiyan: Hiçbir ülke savaştan hayır görmez

    Coventry Caddesi yine Ramazan'a hürmeten süslendi

    İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü - "Göktaşı düştü sandım"

    Fransa'da Müslüman karşıtı vakalar arttı!

    Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla süslendi

    Avrupalıların üçte ikisi: Ülkelerimiz tehdit altında!

    Rusya'dan İsrail uyarıları: 'Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor!'

    Nurculuğun yüzyıllık tarihi (2. Bölüm)

    "Çok rastlamadığımız bir durum"

    'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'

    'İran'da rejim değişikliği, bence olabilecek en iyi şey'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.