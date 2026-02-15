Pratik çözümler

Kitap Köşesi

Vız vız dolaşırken bir çiçek gördü. Çiçeğin gövdesi kırıktı ve Vız vız bir örtüyle bitkiyi sardı. Vız vız kovana gittiğinde kovanın bir bölümü kırılmıştı. Vız vız gerekli malzemeleri alarak hemen tamir etti. Yorulduğu için eve gidip dinlenmek istedi. Tam evine gidecekken Pembeyi gördü. Pembe’nin ayağı kırılmıştı. Vız vız Pembeyi hastaneye götürmek istedi ama sedye yoktu. Sedye yerine yaprak kullandı. Bu faydalı bilgileri öğretmeni Vız vız’a öğretmişti.

Benim de böyle bir hatıram var. Bizim arabanın arka koltuğunda kapı kolu yoktu. Arka kapıyı açıp kapatırken çok zorlanıyorduk. Babam pratik bir şekilde problemi çözmek istedi.

Araba kolu çok pahalı olduğu için babam arabaya kol almak yerine sanayideki bir tamirciye götürüp demirden bir kol yaptırdı. Böylece uygun fiyata ihtiyacımızı gidermiş olduk. Sizin de böyle bir hatıranız var mı can kardeşlerim?