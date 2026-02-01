Şık penguen

Hayvanlar Âlemi

Merhaba arkadaşım!

Ben bir penguenim. Dünyanın en soğuk yerlerinde yaşarım ama hiç üşümem. Çünkü kalın tüylerim ve sıcacık tutan yağlı derim var. Karlar üstünde yürümek benim için çok kolay. Uçamayan ama yüzebilen bir deniz kuşuyum. Ayrıca karnımı kızak gibi kullanıp kayabilirim.

Takım elbisem hep üzerimde

Beni görünce fark etmişsindir. Siyah beyaz tüylerim var. Sanki hep özel bir davete gidiyormuşum gibi şık dururum.😄 Ama bu sadece süs değil; denizde saklanmama da yardımcı olur. Denizde yüzerken sırtım simsiyah görünür. Yukarıdan bakan biri (meselâ bir kuş ya da başka bir avcı) beni fark etmekte zorlanır. Çünkü denizin üstü koyu renklidir. Siyah sırtım denizle karışır ve ben neredeyse görünmez olurum. Karnım beyazdır. Denizin altından yukarı bakıldığında gökyüzü ve su yüzeyi açık renklidir. Beyaz karnım bu parlaklığa karışır ve yine saklanmış olurum. Allah’ın bana giydirdiği bu elbisenin bunun gibi çok hikmetleri var.

Sıcacık kalbim var

Buzların arasında yaşasam da kalbim sıcacık. Oynamayı, yüzmeyi ve arkadaş edinmeyi çok severim. İnsanlardan kaçmam. Ailemle ve arkadaşlarımla bir arada olurum. Anne ve baba penguenler yavrularını çok sever, onları ayaklarının üstünde sıcak tutar. Çünkü biz penguenler birbirimize çok bağlıyız.