Sor Bakalım

İzmir’den Nida Kandemir (9) arkadaşımız soruyor: “Kanaat nedir? Nasıl kanaat ederiz?”

Kanaat, sahip olduklarımızla yetinmek ve elimizdeki şeylerin değerini bilmek demektir. Kanaatkâr insan, azıyla yetinmesini bilen, gönlü tok ve huzurlu kişidir.

Kanaatkâr insan hep mutludur

Kanaatkâr insanlar az şeyle mutlu olur, elindekinin değerini bilir. Meselâ elimizde olan, oyuncak, kıyafet ve diğer eşyalarımız için, “Çok şükür bunlar da çok değerli ve benim ihtiyacımı karşılıyor” diyebilmektir. Ama hırslı insanlar, ne kadar çok şeye sahip olursa olsun, yine doymaz. Kanaat eden insan, “Bana bugün bu kadarını veren Rabbim, yarın daha fazlasını da verir” der ve daha çok çalışır. Böylece hem azmini kaybetmez hem de hayattan aldığı neşe ve lezzeti. Ama kanaatsiz insan, tam tersine kendini hep ümitsiz ve yorgun hisseder. Elinde olsa bile eksiklik duyar ve üzülür. Kendinde olmayan ne varsa ihtiyacı olduğunu zanneder ve onu elde etmeye çalışır. Bunun da sonu gelmez. Yani kanaatin zıddı olan hırsa kapılmış olurlar. Hayvanlara ve çevreye bakarak bunu görürüz. Örneğin, ağaçlar ve bazı hayvanlar, azla yetinir ve mutlu olurlar, iyi beslenirler. Ama açgözlü hayvanlar hep eksik kalır ve yorulurlar.

Peygamberimiz (asm) ne diyor?

Bu soruya en güzel cevabı, insanların en güzeli, en mükemmeli Peygamber Efendimiz (asm) cevap vermiş. Şöyle buyurmuş: “Kanaat tükenmez bir hazinedir.” Demek ki, kanaat eden kişi, gönlünü ve kalbini her zaman zengin hisseder. Peygamberimiz (asm) “Kısmetine razı ol ki insanların en zengini olasın”1 sözü ile de, sahip olduklarımıza şükretmenin önemini anlatmıştır.

Dipnot:

1- Beyhakî.