Şaban ayının sırları nelerdir?

Sor Bakalım

Merhaba sevgili can kardeşler. İçinde bulunduğumuz ay, Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı. Üç Aylardan birincisi Recep, ikincisi Şaban, üçüncüsü Ramazan. Evet aferin size, hepiniz bunu zaten biliyorsunuz. Recep ayını geride bıraktık. Şaban ayında ise neler oluyor ve bizim neler yapmamız gerekiyor? düşünelim ve bilgilerimizi tazeleyelim. Bu ayın içinde de çok sırlar ve sürprizler saklı biliyor musunuz?

Şaban ayının müjdeleri

Bu ay, Ramazan’dan önceki son ay. Şaban ayı bize, artık Ramazan ayına çok yaklaştığımızı müjdeliyor. Âdeta bize diyor ki: “Hazırlanın, çok güzel bir ay sizi bekliyor!” Şaban ayının müjdelerinden birisi de, yaptığımız güzel işlerin ve ibadetlerin sevabı katlanarak artar. Normal zamanda bir sevabın karşılığı on ise, Recep ayında yüzden fazla, Şaban ayında üç yüzden fazla, Ramazan ayında bine ve Cuma gecelerinde binlere, Kadir Gecesi’nde ise otuz binlere çıktığı müjdesi vardır.1

Peygamber Efendimiz (asm), Şaban ayını, kendisini Ramazan’a kavuşturduğu için çok severmiş. Bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Şaban ayı, benim ayımdır. Recep ayı, Allah’ın ayıdır. Ramazan ayı ise, ümmetimin ayıdır. Şaban ayında günahlar örtülür. İnsanlar tertemiz hale getirilir.”

Şaban ayında bir de çok önemli gecelerden biri olan Berat Gecesi vardır. Şaban ayının 15. günü olan 2 Şubat Pazartesi günü inşallah bu özel ve güzel geceyi dualarla, ibadetlerle geçireceğiz. Bu gecenin de çok büyük sürprizleri var biliyor musunuz? Hep bizi düşünen sevgili Peygamberimiz (asm), Şaban ayının on üçüncü gecesi geldiğinde mübarek başını secdeye koydu. Ümmeti için af istedi. Kendisine ümmetinin üçte birinin bağışlandığı müjdelendi. Resul-i Ekrem (asm), on dördüncü gece tekrar secdedeydi. Ümmetinin üçte ikisinin mağfiret edildiği müjdelendi. Ve on beşinci gece yeniden o mübarek başını Allah’ın huzurunda secdeye koydu. Peygamberimiz (asm) ümmetinin tamamının bağışlanmasını istiyordu. Bu gece, Allah’tan yüz çevirenler dışında, ümmetinin tamamının bağışlandığı müjdelendi.2

Bu çok büyük bir müjde değil mi arkadaşlar? Biz de bizi bu kadar çok seven ve düşünen Peygamber Efendimize (asm) bol bol salavat getirelim. Onu çok sevelim. Sünnetlerini hayatımızda uygulayalım.

Dipnotlar:

1- Şuâlar, s. 521.

2- M. H. Yazır, H. Dini K. Dili, S. 4294.