100 liralık gıda sepeti 428 TL oldu

Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon sürecine girdiği eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl nisan ayında 428 lira ödemek gerekti.

Dünyada azalırken Türkiye’de artmaya devam eden gıda fiyatlarında Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 7,1, bu yılın ilk dört aylık döneminde ise yüzde 28 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatlarında Haziran 2020’de başlayan yükseliş eğilimi bu yıl Nisan ayında da sürdü ve kesintisiz artış süresi 35 aya ulaştı. Gıda fiyatları son bir yılda ise yüzde 100,5 oranında arttı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Nisan 2023 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin, yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları ise yüzde 428,4 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl Nisan ayında 428 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin Eylül 2021’deki 100 liralık geliri bugün 241 lira, asgari ücretlininki 300 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki ise 232 lirada kaldı.

Ankara - Adnan Solmaz