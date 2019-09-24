Bankalardan faiz tepkisi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Faizler yükselirken roket hızıyla yükseltti ama düşerken paraşüt hızıyla düşürüyor” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Önemli bir iyileşme var ama şu anki seviyeler insanların günlük ihtiyaçlarını veya cari süreçlerini yürütmek için iyi midir, ne kadar iyidir, tartışmak lazım. Finansman maliyetinin yatırım yapılabilir bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Hâlâ bu oranlar yatırım için cazip değil” dedi. Dünya gazetesinin haberine göre Avdagiç, “İki konu eş zamanlı olarak iyileşmeli. Bir taraftan enflasyonu düşürerek faiz oranlarını aşağı çekmeliyiz. Bir taraftan da mutlaka gerekli adımları atıp, CDS risk primimizi hızla 200’ün altına, 100-150’lere düşürmeliyiz. O CDS’ler bizim için çok ciddi bir maliyet kaynağı” diye konuştu.

Roket hızıyla yükseliyor

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen özel bankaların kredi faizlerini uygun seviyelere düşürmediğini savunan Avdagiç,”Özel sektör bankaları, bu işte biraz daha geriden geliyor. Özel bankalar, faizler yükselirken roket hızıyla yükseltti ama düşerken paraşüt hızıyla düşürüyor. Allah’tan kamu bankaları daha hızlı reaksiyon gösteriyor. Özel sektörün de hızlıca kamunun ortaya koyduğu rakamlara yaklaşacağını ümit ediyorum.”diye konuştu.