1 liraya satılamayan patates, markette 35 lira

Niğde’de küçük işletmeler, satamadıkları patatesleri hayvan yemi olarak kullanmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun devreye girerek üreticiyi koruması gerektiğini vurguladı.

Üreticilerin karşılaştıkları zorluklara dikkati çeken Gürer, “Yılbaşında Adana’da turfanda patatesi ziraî don vurunca, depolardaki patateslerin bir kısmı hareket gördü. Ancak tüccarların daha iyi koşullarda muhafaza edilen patates alması, küçük aile tipi işletmelerin patatesi depoda kalmasına sebep oldu. O patatesler hayvan yemi olarak kaldı. Büyükşehirlerde kilosu en az 20 liradan, marketlerde 35-40 liraya kadar çıkan patates de kamucu bir yaklaşımla soruna bakılmaması ürünün gıda ürünü olarak tüketimini imkanlı kılmadı” dedi. Gürer, “Patatesin tohumunu 15 liradan alacaksınız ama patatesi 1 liraya satamayacaksınız, çöp olacak. Olacak iş mi bu?” şeklinde konuştu. Mehmet Kara - Ankara

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