Ya yem fiyatı düşsün ya da süt para etsin

Aydın’ın Karacasu ilçesinde süt üreticileri, maliyetlerin yüksek olması ve vatandaşın alım gücünün düşmesinden dert yandı. Semt pazarında satış yapan Yasin Akar, “Süt para etmiyor. Yoğurt peynir yapıp satıyoruz. O da vatandaşa pahalı geliyor. Eskiden Karacasu pazarına geldiğimizde sabahtan akşama kadar 100 kilo peynir, 50 kilo yoğurt satardık. Şimdi 10-20 kilo yoğurdu bitiremiyoruz” dedi.

Aydın genelinde süt üreticileri, Süt Konseyi’nin açıkladığı fiyatların uygulanmamasından dert yanarken, yem fiyatlarının yüksek olması da can sıkıyor. 60 yaşında hem üretip hem de ürettiklerini pazarda satan Nazmiye Bora, “Çiftçinin malı para etmiyor. Böyle olmaması lazım. Yem fiyatlarını yukarı fırlatıyorlar ama bizim ürettiğimiz şeyler para etmiyor. Aşağı yukarı 30 senedir bu yoğurtculuğu yapıyorum. Daha önce bundan iyiydi ama 2 senedir iyice kötü. Bu sene gübre, yem hepsi yüksek gidiyor. Ya yem fiyatlarını düşürsünler ya da yemi para ettirsinler. Sütün kilosunun 20 lira olması lazım. Bir çuval yem 650-700 lira olursa bu işin önüne geçilir mi? Emekli maaşı bankalardan elimize bile gelmiyor. Bu yüzden çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. AA

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