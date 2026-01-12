Çalışan emekli sayısında rekor artış

Emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalmasının emeklileri yaşamlarını sürdürebilmek için yeniden iş aramaya zorladığını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli maaşıyla birlikte tüm emekli maaşlarında seyyanen artış yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Gürer, geçinemeyen emeklilerin yeniden iş gücüne katılımı önemli bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Gürer, 2018 Başında: Çalışan emekli sayısı 687.525 kişiydi. 2025 Ekim İtibarıyla: Bu sayı yaklaşık 3,5 kat artarak 2.165.956 kişiye yükseldi. Bu artış bir tercih değil, bir zorunluluk oldu. Emekli eskiden asgarî ücretliden daha müreffeh bir hayat sürerken, bugün toplumun en alt gelir grubunun dahi altına itilmiştir. 2 milyonun üzerinde emeklinin ilerlemiş yaşına rağmen çalışmak zorunda kalması, AKP iktidarının emekliye emekliliği çok görmesinin de göstergesidir” dedi. ANKARA - MEHMET KARA

