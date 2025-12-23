Ekmek tüketiminde Türkiye 1. oldu

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, kişi başına düşen yıllık ekmek tüketiminde dünya genelinde ilk sırada yer aldı.

Ülkelere göre kişi başına yıllık ekmek tüketimi sıralamasında Türkiye, 199,6 kilogramla ilk sırada yer alırken, 135 kilogram tüketimle Sırbistan ikinci sırada bulunuyor. En düşük ekmek tüketimi ise yıllık 1,75 kilogramla Hindistan’da kaydedildi. Ayrıca 2025 yılında küresel ölçekte ekmek üretiminden elde edilen gelirin, yıllık yüzde 6,25’lik büyümeyle 533,4 milyar dolara ulaşmasının beklendiği bildirildi. Haber Merkezi

