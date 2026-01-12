"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Emeklinin hakkı nasıl gasp edildi?

12 Ocak 2026, Pazartesi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un paylaştığı veriler, en düşük emekli aylığına yapılan artışların üst kademelere yansıtılmaması sebebiyle, primini yüksek ödeyen emeklilerin ciddi gelir kaybına uğradığını ortaya koydu.

Türkiye’deki milyonlarca emeklinin gündemindeki “maaş adaletsizliği” ve “alım gücü kaybı” tartışmalarına Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hazırladığı karşılaştırmalı tablolarla yeni bir boyut kazandırdı. Erdursun, 2019 yılında en düşük emekli aylığının üzerinde maaş alan vatandaşların, 2026 yılına gelindiğinde maaş kat sayılarının nasıl eridiğini ve uğradıkları maddi kaybı hesapladı. 

Alım gücündeki büyük çöküş

Erdursun’un paylaştığı verilere göre, 2019 Ocak ayında 1.000 TL olan en düşük emekli aylığı, 2026 Ocak ayı itibarıyla 20.000 TL’ye yükseldi. Bu, en düşük aylıkta yüzde 1.900’lük, yani 20 katlık bir artışa tekabül ediyor. Ancak asıl dramatik tablo, bu artış oranının daha yüksek prim ödeyen emeklilere yansıtılmamasında ortaya çıkıyor. Tabloya göre, 2019 yılında en düşük emekli aylığının (1.000 TL) tam 3 katı olan 3.000 TL maaş alan bir emekli, 2026 yılına gelindiğinde bu avantajını kaybetti. Bugün 34.140 TL maaş alan bu emeklinin maaşı, en düşük emekli aylığının (20.000 TL) sadece 1,71 katına geriledi. Benzer şekilde, 2019’da en düşük maaşın 5 katı (5.000 TL) maaş alan bir emekli, bugün 56.900 TL alıyor ve maaşı en düşük aylığın 2,85 katına kadar düştü. Bu veriler, emekli maaşları arasındaki makasın kapandığını ve yüksek prim ödeyen emeklilerin, en düşük emekli maaşı seviyesine doğru yaklaştırıldığını (yoksullaştığını) net bir şekilde ortaya koyuyor.

Haber Merkezi

Emekliler çok öfkeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde yaptığı mitinglere katılan emekli vatandaşların sayısının arttığını söyleyerek, “Hatta emeklilere seslendiğimde, ellerini kaldırdığında miting meydanlarında yüzde 70’e yakın emeklinin bulunduğunu da görüyoruz. Emeklilerin öfkesini çok gördüm ama gözlerinde bu kadar öfkeyle dolu bir ateşi ilk kez görüyorum. Bir infialin eşiğindeler, bir sosyal patlamanın eşiğindeyiz” ifadelerini kullandı. AKP tarafından en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM’ye sunulduğunu ancak bu rakamın 20 bin liraya çıkarılmasının yetersiz olduğunu savunan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “20 bin lira teklif etmek gerçekten emekli ile alay etmek demek. Bunun kabul edilebilir bir tarafı olmadığı için grup başkanvekillerimizle yaptığımız görüş alışverişi sonucunda eylemi hafta sonu devam ettirmek ve salı günü Meclis açılana kadar burada mücadele etmeye karar verdik. Eğer gelecek hafta da bunu yapmadan giderlerse yine perşembe akşamından itibaren CHP nöbette olacak ve konuyu ülkenin gündeminde tutmaya, yani milletin tepkisini milletin Meclisinde de duymaya, dile getirmeye devam edecek.”

TBMM

 

Okunma Sayısı: 95
