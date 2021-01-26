Esnafın halini birlikte görelim

İYİ PARTİLİ İSMAİL TATLIOĞLU, ESNAFIN HALİNİ GÖRMEK İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I, “KAPANAN DÜKKÂN YOK” SÖZLERİNE BİNAEN, İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER İLE ESNAF ZİYARETİNE DÂVET ETTİ.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kapanan dükkân yok” sözlerine tepki göstererek, “İşte rakamlar ortada ‘Kapanan filan yok’ ifadesini saraydaki kapanmışlığına bağlıyoruz. Saraylar böyledir, milletle arasına duvar örer” dedi. Tatlıoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, geçen yılın değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumdan uzaklaştığını savunan Tatlıoğlu, “Esnafın insanımızın durumun anlamak için sahaya çıkması gerektiğini belirtiyoruz ve kendisini uygunsa zamanı da müsaitse Çarşamba günü Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in Sakarya esnaf ziyaretine davet etmek isteriz. Birlikte gözlemleyelim millet de şahidi olsun. Esnafımızın durumunu ona anlatanlar mı yoksa bizim gördüklerimiz mi farklı hiç olmazsa milletin terazisine bu vesile ile çıkmış oluruz” diye konuştu.

SARAYDAKİ DUVARLAR

Tatlıoğlu, “Aralık 2020’ye ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, kapanan şirket sayısı yüzde 221,46 artışla 3 bin 160 oldu. 2020 Kasımda kapanan şirket sayısı 983 olarak kayıtlara geçmişti. Aralık 2020’de kapanan şirket sayısı yüzde 43,57 arttı. 2020’nin tamamında kapanan şirket sayısı yüzde 16,44 artışla 15 bin 366 oldu. Esnafımızın kayıtlara geçmeyen ve devam eden durumu ciddî bir kanama arz etmektedir. Sayın Erdoğan ise ‘Bazı dostlar geldi, ‘Dükkanlar kapanıyor’ dedi, işte rakamlar ortada, kapanan filan yok’ dedi. İşte rakamlar ortada ‘kapanan filan yok’ ifadesini saraydaki kapanmışlığına bağlıyoruz” diye konuştu. Tatlıoğlu, ayrıca, “Bütün saraylar aynıdır, saraylar eleştiriye kördür, sağırdır. Çünkü saraydaki azınlık her zaman her ülkede mutludur, saraydan çıkmadan milletle bütünleşmeden ne sorunlar görülür ne de sorunlara çözüm üretilir” ifadelerini kullandı.

Ankara - anka