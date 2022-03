Et nasıl 100 lirayı geçti?

Giderek evlere daha az girmeye başlayan kırmızı et, hangi aşamalardan geçtikten sonra tüketiciye 100 liranın üzerinde yansıyor?

Independent Türkçe’nin haberine göre, Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan’ın aktardığına göre bugün kıymalık kuşbaşının tüketiciye yansıyan fiyatı 120 ile 140 lira arasında değişiyor. Dana kuşbaşının kilogramı ise en az 125 lira. Marketlerin indirimi olsa bile en fazla 100 liraya kadar iniyor. TUSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, çiftçinin yem alabilmek için her ay bir damızlık ineğini kestiğini, bir sonraki ayın yemini aldığını, bu durumun her ay tekrarladığını, sonunda çiftçinin iş bıraktığını söylüyor.

Haber Merkezi