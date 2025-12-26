Fatura yine vatandaşa

ASGARÎ ÜCRETİN AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALMASI TARTIŞILIYOR. EKONOMİ YAZARLARI ENFLASYONLA MÜCADELENİN FATURASININ YİNE DAR GELİRLİYE KESİLDİĞİNE İŞARET EDİYOR.

Asgari ücretli enflasyona ezdirildi

- DAR GELİRLİ EZİLECEK

- MAAŞLAR ENFLASYONA ENDEKSLENSİN

- ASGARî ÜCRET KİRAYA YETMİYOR

İKTİSATÇI Mahfi Eğilmez, “Asgarî Ücret Hesabının Doğrusu” başlıklı yeni yazısında, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 TL’lik asgarî ücreti masaya yatırdı. Eğilmez’e göre, açıklanan rakam sadece geçmiş kayıpları telafi etmekle kalmıyor, aynı zamanda çalışanı açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesine mahkum ediyor.

Yüzde 60’ı kiraya gidecek

Eğilmez, barınma krizinin asgarî ücretli üzerindeki yıkıcı etkisini çarpıcı verilerle ortaya koydu. BETAM verilerine dayanarak yapılan hesaplamaya göre, 60 metrekarelik mütevazı bir konutun 2026 yılındaki tahmini kirası 16 bin 391 TL’yi bulacak. Eğilmez, “Demek ki asgarî ücretin (16.391 / 28.075 =) yüzde 60’a yakını kiraya gidecek” dedi.

35 bin seviyesine çıkması şarttı

İktisatçı Eğilmez, satın alma gücü kaybını gidermek için asgarî ücretin ne kadar olması gerektiğini iki farklı senaryo ile hesapladı: Yılsonu Enflasyonuna Göre: Sadece 2025 yılındaki yüzde 30’luk kaybı ve 2026 beklentisini karşılamak için rakamın 33 bin 333 TL olması gerekiyordu. Ortalama Enflasyona Göre: Satın alma gücü kaybı tam olarak giderilmek istenseydi, rakamın 35 bin 344 TL seviyesine çıkması şarttı. Bu verilere göre, açıklanan asgarî ücret olması gerekenden en az 5 bin 258 TL ile 7 bin 269 TL daha düşük seviyede kaldı.

Bu yılın açlık sınırının bile altında

TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verilerine göre açlık sınırının şimdiden 29 bin 828 TL olduğunu hatırlatan Eğilmez, 2026 yılında bu sınırın 35 bin 380 TL’ye ulaşacağını öngörüyor. Eğilmez, “Özetle söylemek gerekirse açıklanan asgarî ücret bırakın gelecek yıldaki açlık sınırını bu yılın açlık sınırının bile altında kalmış, enflasyonun çözümü bir kez daha ücretliler ve emeklilerin üzerine yüklenmiştir” ifadelerini kullandı.

Maaşlar enflasyona endekslensin

Prof. Dr. Selva Demiralp, yeni rakamın daha yürürlüğe girmeden açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekerek, “Otomatik endeksleme bir ayrıcalık değil, haktır” uyarısında bulundu.

BBC’deki makalesinde yüksek enflasyon dönemlerinde ücretlerin yılda sadece bir kez belirlenmesinin dar gelirli üzerindeki yükü artırdığını belirten Demiralp, şu kritik öneriyi sundu: “Alım gücünün korunması devlete düşen temel bir sorumluluktur; bu bir ayrıcalık değil, vatandaşın en doğal hakkıdır.” Prof. Dr. Demiralp, asgarî ücretin enflasyona karşı korunmasının yalnızca seçim dönemlerine özgü bir uygulama olmaması gerektiğini, reel ücreti sabit tutmak için otomatik enflasyon endekslemesinin teorik olarak en kolay ve en adil çözüm olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Demiralp, toplumun yaklaşık yarısının asgarî ücret civarında gelir elde ettiğini, buna karşın tecrübeli çalışanların işe yeni girmiş vasıfsız iş gücüne yakın ücretler almasının önemli bir çarpıklığa sebep olduğunu belirtti.

Asgarî ücret kiraya yetmiyor

2026 yılı için açıklanan asgarî ücret, kira piyasasıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu. TÜİK ve ilân verileri, asgarî ücretlinin barınma şartlarının özellikle büyükşehirlerde giderek zorlaştığını gösteriyor.

Kiralık konutlara erişim, çalışanlar açısından önemli bir problem alanı olmaya devam ediyor. Ekonomim’den Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre mevcut veriler, asgarî ücretli bir çalışanın yeni bir eve çıkmasının yanı sıra mevcut konutunu korumasının da giderek zorlaştığını ortaya koyuyor.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Ezdirmeyeceğiz denmişti

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, 2026 asgarî ücretine ilişkin yazısında, açıklanan rakamın açlık sınırının altında kaldığını belirterek, “Ezdirmeyeceğiz denmişti” hatırlatmasında bulundu. Yaklaşık 8 milyon asgarî ücretli ve ailelerini kapsayan bir ücretin tüm yıl boyunca uygulanacağını vurgulayan Taşgetiren, bu tablonun “kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” söylemiyle izah edilemeyeceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bu şartlarda rakam açıklarken “yutkunmaması”nın mümkün olmadığını dile getiren Taşgetiren, açlık sınırının altında kalan bir ücretin utanılmadan ilan edildiğine işaret ederek, “Üzgünüm, açlık sınırının altında bir rakam açıkladığım için utanıyorum” denilebileceğini, ancak bunun yapılmadığını kaydetti. Toplumun “çay–simit hesabı”na mahkûm edildiğini belirten Taşgetiren, açıklanan ücretin asgarî geçim ve insanca yaşama standardını karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Böylesi de var

Türkiye yıllardır yüksek enflasyon ve zam yağmuruna alıştı ancak uzun süre eksi enflasyonun ardından Japonya, fiyat artışlarına alışmaya çalışıyor. Japonya’nın en büyük kalem üreticisi Pilot, artan enflasyonun baskısıyla en çok satan ürünü olan Frixion kalemin fiyatını ilk kez yükseltti.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre şirket, söz konusu üründe iki ay önce yüzde 10’luk fiyat artışına gitti. Bu artış, 2006’da piyasaya sürülen Frixion için 20 yıl sonra yapılan ilk zam olma özelliğini taşıyor. Pilot’un Üst Yöneticisi (CEO) Fumio Fujisaki, bunun kendi 40 yıllık kariyeri boyunca şirketin bir “çok satan” üründe yaptığı ilk fiyat artışı olduğunu söyledi. Gelişme, Japonya’nın 1980’lerdeki varlık balonunun patlamasından sonra uzun yıllar süren durağan fiyat döneminin ardından, yeniden enflasyonla yüzleşmeye başladığını gösteren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

