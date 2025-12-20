Gümüşten yeni rekor

Gümüşün ons fiyatı tarihinde ilk kez 67 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Yılbaşından bu yana yüzde 133 değer kazanan gümüş, değerli metaller arasında en güçlü performans gösteren varlıklardan biri oldu.

Bloomberght’de yer alan habere göre, gümüş bu yıl yüzde 133 değer kazandı. Piyasalarda gümüş, değerli metaller arasında en güçlü performans gösteren varlıklar arasında öne çıkıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 191

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.