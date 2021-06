“Kovid-19 salgını engellenebilirdi”

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) üye devletler, gelecekteki salgınlara karşı DSÖ’nün güçlendirilmesini ve uluslar arası bir salgın antlaşmasını ele almak üzere 29 Kasım’da özel toplantı düzenlenmesini kararlaştırdı.

DSÖ’nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesi’nin (DSA) 74’üncüsü İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapıldı. 24 Mayıs’ta video konfe-rans yöntemiyle başlayan Asamblenin son gününde, DSÖ üyesi 194 ülke 14 sayfadan oluşan bir karar tasarısını görüştü.

Bağımsız Kurul’dan İlgİnç açıklama

Bu arada, DSÖ’de alınan önceki günkü kararlarda, örgütün Kovid-19 salgınındaki rolünü incelemek üzere düzenlenen bağımsız kurulun 12 Mayıs’ta açıkladığı rapor da etkili oldu. Kurul, DSÖ’nün, Kovid-19’a ilişkin “uluslar arası kamu sağlığı acil durumu” ve “küresel salgın ilanı” kararlarını çok geç aldığını duyurmuştu. Kovid-19’a karşı hazırlık ve müdahalede “zincirin her noktasında zayıf halkalar tesbit edildiği” vurgulanan kurul raporunda, “Uyarı sistemi çok yavaş ve çok silikti. DSÖ yeteri güce sahip değildi. (Salgına) Müdahale şekli ise eşitsizlikleri şiddetlendirdi. Küresel siyasî liderlik de yoktu.” görüşü savunulmuştu. Kurul Eş Başkanı eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark, Kovid-19’un her gün binlerce can almaya devam ettiğini ve açtığı sosyal ve ekonomik yaraların çok derin olduğunu vurgulayarak, “Kurulumuz bu salgının önlenebilir bir felâket olduğuna inanıyor.” ifadesini kullanmıştı.