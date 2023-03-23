Kredi kartı mağdurları artıyor

Demokratik Ekonomik Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) tarafından Pi Gruba yaptırılan ”Memur - İşçi ailesinin feryadı; Kredi Kartı” araştırması hakkında değerlendirmelerde bulunan Gürkan Avcı, Kredi kartı sorununun bireysel sorun olmaktan çıkarak toplumsal bir sorun haline geldiğini söyledi.

Avcı, geçinemeyen vatandaşın zorunlu olarak kredi kartına sarıldığını ve bu nedenle her geçen gün kredi kartı mağdurlarının arttığına dikkat çekti. Hükümetin 9 milyon aileye nakit, gıda, sarfiyat yardımı yapıyor olmakla dizini dövmesi gerekirken övündüğünü belirten Avcı iktidarın milyonlarca emekçi ailesini açlığa ve yoksulluğa mahkûm ettiğini, memurların da belediye ve valilik yardımlarına muhtaç hale geldiğini söyledi. Ankara - Fatih Karagöz

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