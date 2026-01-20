Küresel eşitsizlik derinleşiyor - “Sen çalış, ben yiyeyim” düzenine tepki

YARDIM KURULUŞU OXFAM'IN YAYINLADIĞI SON RAPOR KÜRESEL EKONOMİDEKİ DERİN UÇURUMU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ. MİLYARDERLERİN SAYISINDA REKOR ARTIŞ YAŞANIRKEN DÜNYANIN YARISI İSE AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR.

Silah satanlar ve faizciler kazandı - Dünya bu tuzaktan kurtulmalı

FAKİRLİKLE MÜCADELE YAVAŞLADI - DAVOS ÖNCESİ ZENGİNLERE AYNA TUTTU

Oxfam raporu, milyarderlerin serveti rekor kırarken yoksulluğun yerinde saydığını ortaya koydu. Süper zenginlerin siyaset ve medya üzerindeki etkisinin, küresel eşitsizliği daha da derinleştirdiği vurgulandı.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, artan küresel eşitsizliği mercek altına alan yıllık raporunu yayınladı. Raporda, milyarderlerin tarihte hiç olmadığı kadar zenginleştiği ve aynı zamanda siyaset, medya ve sosyal medya üzerindeki kontrollerini pekiştirdiği vurgulandı. Pazar günü açıklanan rapor, çatışmaların arttığı ve protestoların çoğaldığı bir dünyada, zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun daha da derinleştiğine dikkat çekiyor.

Servet artışı tarihi zirvede

Oxfam’ın analizine göre milyarderlerin toplam serveti 2025 yılında 2,5 trilyon dolar arttı. Bu artış, dünya nüfusunun en yoksul yarısını oluşturan 4,1 milyar insanın toplam servetine neredeyse eşit. Rapora göre milyarderlerin toplam serveti 18,3 trilyon dolarla rekor kırarken, süper zenginlerin ekonomik güçlerini siyasî ve toplumsal etkiye dönüştürme çabaları da artıyor. Geçen yıl, dünyada ilk kez 3 binden fazla milyarder kayda geçti. Aynı zamanda tarihte ilk kez dünyanın en zengin kişisinin serveti yarım trilyon doların üzerine çıktı. Buna karşılık, küresel yoksulluğun azaltılmasında ilerleme neredeyse durma noktasına geldi. Oxfam, yoksulluk seviyelerinin genel olarak 2019’daki düzeylerde kaldığını vurguladı.

Süper zenginlerin gücü eşitsizliği büyütüyor

Nefes’in haberine göre raporda, süper zenginlerin servetlerini siyasî nüfuz ve medya sahipliği yoluyla güçlerini pekiştirmek için kullandığına dikkat çekildi. Oxfam, milyarderlerin hükümetler, ekonomi ve medya üzerindeki “orantısız etkisinin” eşitsizliği daha da derinleştirdiğini belirtti. Oxfam İcra Direktörü Amitabh Behar, “Süper zenginlerin siyaset, ekonomi ve medya üzerindeki aşırı etkisi eşitsizliği artırdı ve bizi yoksullukla mücadelede ciddi biçimde raydan çıkardı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

***

BEDİÜZZAMAN'A KULAK VERELİM

İşârâtü’l-İ’câz’da ispat edildiği gibi, bütün ihtilâlât-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-ı seyyienin [kötü ahlâkın] menbaı dahi bir kelimedir.

Birinci kelime: “Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne.”

İkinci kelime: “Sen çalış, ben yiyeyim.”

Evet, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede [toplum hayatında] havas ve avâm, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise, havas tabakasında merhamet ve şefkat; aşağısında, hürmet ve itaattir. Şimdi birinci kelime havas tabakasını zulme, ahlâksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir; ikinci kelime avâmı kine, hasede, mübarezeye sevk edip, rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi; şu asırda, sa’y [emek], sermaye ile mübareze neticesi, herkesçe malûm olan Avrupa hâdisat-ı azîmesi meydana geldi.