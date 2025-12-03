Silah satanlar ve faizciler kazandı - Dünya bu tuzaktan kurtulmalı

BÜTÜN DÜNYADA SİLÂH SATANLAR VE FAİZCİLER KAZANMAYA DEVAM ETTİ. UZMANLAR, DÜNYANIN BU 'KİRLİ PARA'DAN KURTULMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR.

SİLAH SATIŞLARI ARTARAK 679 MİLYAR DOLARA ULAŞTI - BANKALAR YİNE KAZANDI, NET KÂR EKİM’DE 751.6 MİLYAR TL

Silah satışları rekor kırarken, bankalar da kârını katladı. Dünyanın savaş ve yüksek faiz döngüsünden çıkamadığına dikkat çekiliyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) verilerine göre, 2024 yılında dünyanın en büyük 100 silâh ve askerî hizmet şirketinin toplam geliri, yüzde 5,9 artışla 679 milyar dolara ulaştı. SIPRI araştırmacıları, “Geçen yıl küresel silâh gelirleri, yüksek talep sayesinde tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Üretim kapasitesi artırılsa da şirketler maliyetler ve teslimat takvimleri açısından çeşitli zorluklarla karşı karşıya” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’li silah şirketlerinde gelir artışı

ABD merkezli 39 şirketten 30’u gelirlerini artırırken; toplam ABD silah gelirleri, yüzde 3,8 artışla 334 milyar dolara ulaştı. Lockheed Martin, Northrop Grumman ve General Dynamics gibi büyük üreticiler öne çıktı. Avrupa merkezli 26 şirketten 23’ü gelirlerini artırarak toplam 151 milyar dolara ulaştı. Ukrayna savaşı ve Rusya tehdidi talebi artıran başlıca etkenler oldu. Çek şirketi Czechoslovak Group gelirlerini yüzde 193 artırarak 3,6 milyar dolara çıkardı. Ancak kritik mineral bağımlılığı ve tedarik zinciri yeniden yapılandırma maliyetlerinin Avrupa şirketleri için risk oluşturduğu belirtildi.

MKE, en büyük 100 silah üreticisi listesine girdi

Bu yıl ilk kez, SIPRI verilerinin ilk 100’üne dokuz Orta Doğu şirketi girdi ve toplam gelirleri 31 milyar dolar oldu. İsrail merkezli üç şirketin gelirleri yüzde 16 artışla 16,2 milyar dolara ulaştı. Bu durum, “İsrail’in Gazze’deki eylemlerine yönelik artan tepkilerin, İsrail’in silah ihracatını etkilemediği” yönünde yorumlara sebep oldu. Türkiye’de de Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), ilk kez dünyanın en büyük 100 silâh üreticisi arasına girdi. 2024’te beş Türk şirketinin toplam geliri 10,1 milyar dolara ulaştı.

Bankalar 10 ayda 751 milyar lira kâr etti



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekim 2025 dönemine ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporunu yayınladı. Buna göre, Ekim 2025 döneminde Türk bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 44 trilyon 118 milyar 718 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2024 yılsonuna göre 11 trilyon 451 milyar 36 milyon lira arttı. Böylece 2024 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 35,1, krediler toplamı yüzde 34,5, menkul değerler toplamı yüzde 30,5 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,39 oldu. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2024 yılı sonuna göre yüzde 34,2 artışla 25 trilyon 366 milyar 701 milyon liraya yükseldi. 2024 yılı sonuna göre, bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı yüzde 30,8 artışla 3 trilyon 804 milyar 281 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde, sektörün dönem net karı 751 milyar 636 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,88 oldu.