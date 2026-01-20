"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2026 SALI

Maaşlardan ek yüzde 3 kesinti olacak

20 Ocak 2026, Salı 17:19
Türkiye’deki sosyal güvenlik ve çalışma yaşamında köklü dönüşümler gerçekleştirecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için uygulama takvimi netleşti.

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, mevcut emeklilik sistemine destekleyici bir katman olarak kurgulanan bu yeni model, nisan ayı itibarıyla tüm çalışanlar için zorunlu bir süreç olarak hayata geçecek. Sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışanların bordrolarında yeni bir kesinti kalemi oluşacak. Halihazırda ödenen SGK primleri ve gelir vergisi kesintilerine ek olarak, çalışanların brüt maaşlarından yüzde 3 oranında ek bir pay daha fon hesabına aktarılacak. Bu düzenleme, çalışanların uzun vadeli tasarruflarını artırmayı hedeflese de kısa vadede net maaşlar üzerinde ek bir kesinti yükü oluşturacak. Her bir çalışan için yıllık bazda en az 11 bin 890 TL tutarında bir meblağ doğrudan fon hesabına aktarılacak. 

