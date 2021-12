Marketlerde etiketler anlık değişiyor

Market çalışanı, ‘Her sabah marketi açtığımızda yaptığımız ilk iş, önceki günün etiketlerini, güncellenen zamlı etiketlerle değiştirmek oluyor’ dedi.

Marketlerde ürün fiyatları her geçen gün artıyor. Her sabah etiketleri değiştirmeye yetişemeyen çalışanlar çözümü boş etiketi yapıştırmakta buldu. TL’nin değer kaybı karşısında her şey hemen her gün zamlanırken, bazı marketlerde ürünlere yapıştırılan boş etiketler dikkat çekti. Temel gıdadan hijyen ürünlerine, fiyat etiketlerindeki değişimlere yetişemeyen marketler, güncel fiyatları vatandaşa kasada bildiriyor. Şişli’de bulunan bir marketin çalışanı, “Eskiden haftada sadece bir gün zam gelirdi. Son zamanlarda her gün her şeye zam geliyor. Bu yüzden her sabah marketi açtığımızda yaptığımız ilk iş, önceki günün etiketlerini, güncellenen zamlı etiketlerle değiştirmek oluyor” dedi.

FİYATI ÖĞRENEN ALDIĞINI GERİ BIRAKIYOR

Sözcü’nün haberine göre Çağlayan’da bir bakliyat dükkânına alış veriş yapmaya girdiğini ancak fiyatları görünce eli boş çıktığını söyleyen Gülsen Yıldırım, “Fiyatlar almış başını gidiyor. 2 çocuklu bir aile ne yapacak? Ev kiraları, faturalar, market alış verişi derken cebe bir şey kalmıyor. Market alış verişini yeteri kadar yapamıyoruz. Yazık bu milletin haline” ifadelerini kullandı. Market çalışanı Fatma Uslu, etiket değiştirmeye yetişemeyince müşteriye fiyatı kasada söylediklerini belirterek “Fiyatı öğrenen müşteri aldıklarını geri bırakıyor. Her gün her şeye en az 5 lira zam geliyor” dedi. Geçinemediklerini söyleyen Uslu “Eskiden kırmızı eti bulamıyorduk, ama şimdi tavuk etini de bulamıyoruz. Balık zaten yok” diye konuştu.

Ekonomi Servisi