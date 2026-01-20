Saatte 233 milyon faize gitti

Emekli ve dar gelirlinin geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasıyla emeklinin cebine giren artışın sadece 1.060 lira olduğunu, bununla geçinmenin mümkün olmadığını söyledi.

2025’te merkezi yönetim bütçesinden 2 trilyon 54 milyar liranın faize gittiğini dile getiren Genç, “Devlet 2025 boyunca her gün yaklaşık 5.6 milyar lirayı, her saat 233 milyon lirayı, her dakika yaklaşık 4 milyon lirayı sadece faize ödedi. Emekliye gelince, bir yıl için ‘çok büyük’ denilen rakam 110 milyar lira. Yani faize 19 günde ödediğiniz parayı, emekliye bir yıl için bile çok görüyorsunuz. Mevcut durumda, emekli geçinebilmek için borçlandı” dedi. Ankara - Anka

