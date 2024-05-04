"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Soframızdan bir dilim ekmek daha çaldınız

04 Mayıs 2024, Cumartesi
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK) açıkladığı düşük enflasyon rakamlarına tepki göstermek için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde basın açıklaması yaptı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “TÜİK sürekli olarak enflasyonu düşük belirleyerek her gün ama her gün soframızdaki ekmeğin daha fazla küçülmesine yol açıyor. TÜİK, İşçinin , emekçinin sofrasından bir dilim ekmeği daha çalıyor” dedi. TÜİK’in gerçekleri açıklamadığını ve verileri kararttığını ifade eden Çerkezoğlu, TÜİK’in 20 yıl boyunca açıkladığı enflasyon sepetini iki yıldır açıklamadığını ve bunun için TÜİK’e yaptıkları başvurunun reddedildiğini söyledi. Çerkezoğlu, “Bu enflasyon rakamlarıyla bile her gün daha fazla yoksullaştığımız bu süreçte herkes bilsin ki yargı ve hukuk tanımaz düzenle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönen bu düzeni mutlaka değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Basın özgürlüğünde durum “çok vahim”

    İnkar edilen ticaret şimdi de durduruldu

    Biden: Otoriter ve kanunsuz değiliz - Gösterilere polis şiddeti giderek artıyor

    İliç için resmî itiraf

    Kemer sıkma yeni başlayacak

    AKP zenginlerden yana

    Soframızdan bir dilim ekmek daha çaldınız

    İsrail 1,74 milyon insanı daha yoksulluğa itti

    Kemal Ural’ı rahmetle anıyoruz

    OECD’den Türkiye için ürküten enflasyon tahmini

    Asıl kararı Meclis vermeli

    Vatandaş: Umudumuz kalmadı

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 70’e dayandı, ENAG'a göre enflasyon yüzde 124,35 oldu

    İngiltere üniversiteleri de Filistin için ayakta

    Bu iktidarla anayasa yapılmaz

    Gazze’de insanlığın en karanlık rekorları kırılıyor

    Resmi ideoloji ile reform olamaz

    Edirne için Bulgaristan ve Yunanistan'daki depremlere de dikkate almak lazım!

    Kesin seçim sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müfritane irtibat ve meşveret
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Boyuna dolanan ameller
    Eşref Mert

    Nevşehir’in ve Nurcuların gülü Gülüm: Adem Akdemir Ağabey
    Ali HAKKOYMAZ

    Güneşi bekleyenler ülkesi - Ân diyarı (37)
    Osman ZENGİN

    Yabancı levha mı?
    Cevher İLHAN

    Gündemi sabote katakullisi
    Ahmet BATTAL

    Beni dünyadan çağırma
    Genel

    Kemer sıkma yeni başlayacak
    Genel

    İliç için resmî itiraf

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.