"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

TÜİK’e ayarlı enflasyon şaşırtmadı

06 Ocak 2026, Salı
TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile ENAG verileri arasındaki uçurum, rakamlarla hayat pahalılığı arasındaki kopuşu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)  Aralık 2025 için açıkladığı enflasyon verileri, vatandaşın mutfakta ve pazarda yaşadığı gerçeklerle bir kez daha örtüşmedi. Resmî rakamlara göre yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak ilan edilirken, ENAG’ın yüzde 56,14 olarak hesapladığı yıllık oran, rakamlarla hayat pahalılığı arasındaki kopuşu açık biçimde ortaya koydu. TÜİK’in verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 0,89 arttı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. 

ENAG: Yıllık 56.14, Aylık 2.11

Öte yandan, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Aralık ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.11 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 56.14 olarak hesaplandı. ENAG’a göre kasım ayında enflasyon yüzde 2,13 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 56,82 olarak hesaplanmıştı.

Memur ve emekli zammı belli oldu

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık maaş artış oranları netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 12,19 oranında zamlı alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 18,61 olarak hesaplandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027’deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026’nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11’e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Balon ekonomisi ile iyileşme olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Karabat, iktidarın “dış borcu bir kalkınma aracı olarak değil, sürdürülebilirliğin finansmanı olarak kullandığını” belirterek “Baskılanmış döviz kuru üzerinden gerçekleşen oranlar gerçeği gizliyor. Bu da yüksek ateşi, bozuk termometreyle ölçmeye benzer. Rakamlar düşer, hastalık iyileşmez” dedi. Ekonominin rakamlarla değil hayatla ölçülebileceğini söyleyen Karabat, “Bu hayat, her geçen yıl biraz daha pahalı, biraz daha borçlu, biraz daha güvencesiz hale geliyor. AKP ve yandaşları ise borca dayalı balon ekonomi ile düzenini sürdürme derdinde” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail gazetesi: İran, Şara'ya suikast düzenlemeyi planladı

    Venezuela başkanlık sarayı çevresinde çok sayıda silah sesi duyuldu

    İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

    Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi

    'Trump, orman kanunundan bahsediyor'

    'ABD, bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey sona erer'

    İran'daki gösterilerde ölü sayısı 29'a yükseldi, 1203 kişi gözaltına alındı

    Berlin'de on binlerce hane hâlâ elektriksiz: "Hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok"

    Maduro'nun yardımcısı Rodriguez yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı

    Hz. İsa (a.s) hayatta mı?

    TÜİK’e ayarlı enflasyon şaşırtmadı

    "Maduro’nun ardından Merz’in kaçırılması şaşırtmaz"

    Maduro'nun ülkedeki tüm varlıklarını dondurma kararı aldı

    "Ne Netanyahu, ne Hitler, ne Franco, ne de Salazar bunu yaptı"

    "Kuş cenneti" olarak bilinen Kabaklı Göleti'nde kuruma alarmı

    Habercilik dili de Trump’a teslim

    Operasyon iktidar için turnusol oldu

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK'e göre %30,89 ENAG'a göre %56,1

    New York'ta Maduro protestosu: 'ABD Karayipler’den çekil' - 'Petrol için kan yok' - 'Maduro’yu serbest bırak'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'ABD, bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey sona erer'
    Genel

    Berlin'de on binlerce hane hâlâ elektriksiz: "Hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok"
    Genel

    Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi
    Genel

    'Trump, orman kanunundan bahsediyor'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Venezuela başkanlık sarayı çevresinde çok sayıda silah sesi duyuldu
    Genel

    İran'daki gösterilerde ölü sayısı 29'a yükseldi, 1203 kişi gözaltına alındı
    Genel

    TÜİK’e ayarlı enflasyon şaşırtmadı
    Genel

    İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.