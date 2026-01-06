TÜİK’e ayarlı enflasyon şaşırtmadı

TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile ENAG verileri arasındaki uçurum, rakamlarla hayat pahalılığı arasındaki kopuşu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık 2025 için açıkladığı enflasyon verileri, vatandaşın mutfakta ve pazarda yaşadığı gerçeklerle bir kez daha örtüşmedi. Resmî rakamlara göre yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak ilan edilirken, ENAG’ın yüzde 56,14 olarak hesapladığı yıllık oran, rakamlarla hayat pahalılığı arasındaki kopuşu açık biçimde ortaya koydu. TÜİK’in verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 0,89 arttı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti.

ENAG: Yıllık 56.14, Aylık 2.11

Öte yandan, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Aralık ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.11 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 56.14 olarak hesaplandı. ENAG’a göre kasım ayında enflasyon yüzde 2,13 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 56,82 olarak hesaplanmıştı.

Memur ve emekli zammı belli oldu

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık maaş artış oranları netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 12,19 oranında zamlı alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 18,61 olarak hesaplandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027’deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026’nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11’e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Balon ekonomisi ile iyileşme olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Karabat, iktidarın “dış borcu bir kalkınma aracı olarak değil, sürdürülebilirliğin finansmanı olarak kullandığını” belirterek “Baskılanmış döviz kuru üzerinden gerçekleşen oranlar gerçeği gizliyor. Bu da yüksek ateşi, bozuk termometreyle ölçmeye benzer. Rakamlar düşer, hastalık iyileşmez” dedi. Ekonominin rakamlarla değil hayatla ölçülebileceğini söyleyen Karabat, “Bu hayat, her geçen yıl biraz daha pahalı, biraz daha borçlu, biraz daha güvencesiz hale geliyor. AKP ve yandaşları ise borca dayalı balon ekonomi ile düzenini sürdürme derdinde” ifadelerini kullandı.

