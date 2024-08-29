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30 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Türkiye’nin vergi rekortmenleri belli oldu

29 Ağustos 2024, Perşembe 17:00
Türkiye’nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar’a, 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk etti. Listedeki ikinci isim de 1 milyar 683 milyon 198 bin 305,27 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu. Böylece Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı son 3 yılın zirvedeki isimleri olan teknoloji firması Baykar’ın yöneticileri paylaştı. Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021’den 2023’e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen kişiler olurken, 2021’den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 12 katlık artış gerçekleşti. Sıralamada üçüncü isim ise 480 milyon 80 bin 162,58 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu. Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10’uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 5’inci sırada 323 milyon 300 bin 723,37 lira ile İpek Kıraç, 7’inci sırada ise 261 milyon 773 bin 294,9 lira ile Mehmet Ömer Koç yer aldı. 

AA

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