Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

MEHMET KUTLULAR AĞABEYE Bir yıldız daha kaydı âlem-i ahirete. Kendini adamıştı Nurlar ile hizmete. Çok dikkat ediyordu elbet istikamete. Ermiş idi elbette manevî şehadete. İnandığı dâvâdan çeviremez hiçbir şey Hapishaneyi bile mekân tutmuştu epey. Numune-i imtisal, herkes için ağabey. Ahiret yolculuğu devam eder peyderpey. Tavizsiz istikrarın sembol ismiydi elbet. İnandığı dâvânın peşinde ilelebet. Hiçbir şeye etmezdi Nurlar’ı elbet alet. Hizmette hiçbir zaman, bitmez tükenmez gayret Risale-i Nurlar’a derin bir vukufiyet Ona rehberdi elbet Nurlar’daki hakikat İçtimaî hayatta ediyordu isabet Çünkü Nurlar rehberdi ordan alır işaret. Şahs-ı manevî rehber onun için her zaman. Üstadın hayatını örnek almıştı her an. Cesaretin menbaı olur tahkikî iman Gaye uğrunda ölüm gayet normaldi inan. Demokrasi, hak, hukuk, Hürriyet ve Adalet, Bunlar için gayrette göstermedi atalet. Neticeye karışmaz vazife diyor hizmet Mehdinin talebesi böyle eder hareket Kötümser olmadı hiç iyimserdi her zaman. Onun mürşidi idi Üstad BEDİÜZZAMAN. Nur Talebeliğinden taviz vermedi bir an. Hayatta ve mematta dâvâsı iman, Kur’ân. Yıllarca hasta idi, hep haline şükretti. Günlerce hasta yattı hep haline hamdetti. Günahlara kefaret diyerek hep sabretti. Şikâyet etmedi hiç, gayesi hep hizmetti. Hasta halinde bile düşünürdü hizmeti. Başkasının hakkında hiç etmezdi gıybeti. Su-i zan etmezdi hiç hep iyiydi niyeti. Azimetle yaşadı bu onun diyaneti. Terhis tezkeresidir diye bakar ölüme Hayat yumağı ise benzemez kör düğüme. Hep Haktan yana oldu yaklaşmadı zulüme. Takva dairesinde hazır her an ölüme Ruhunu kabzetmeye geliverdi Azrail. Kelime-i Tevhidi söylüyordu kalp ve dil. Yağdan kıl çeker gibi ruh çıkmıştı bunu bil. Ölüm hakikatinden elbette gafil değil. Kader konuştuğunda elbette susar beşer. Baki kalan kubbede bıraktıysan bir eser. Seninle kabre yaptığın hayır ve şer. Nur’a sadık olanın Cennettir gittiği yer. Allah rahmet eylesin diye edelim duâ. Her daim ruhu için okuyalım Fatiha. Kabirde hep meşguldür Risale-i Nurlar’la. ‘’El mevtü Hakkun’’ hükmü hazırlan der oraya. İnşaallah olacaktır kabri Cennet bahçesi. Nurlar’a hizmet ise şefaat gerekçesi Salih amel ve takva, kurtuluş reçetesi. Gaye Allah rızası, bundan yoktur ötesi. MEHMET KOVANCI *** KUTLULAR Yiğitlerden bir Kutlular geldi geçti buradan Nur-u Kur’ân dâvâsına hadim etti, Yaradan Mangal gibi yüreğiyle, her cefaya dayandı Vefatıyla, bu sayfalar, flu renge boyandı Rabb-i Rahim, Cennet etsin; abimizin kabrini Bu yolculuk, Nurcular’ın, bereledi kalbini Gelen gider, giden dönmez; bunu herkes biliyor Gelgelelim, sevenleri hâlen, kâlen inliyor Dilde duâ, gözlerde nem, Kutlular’ın ardından Seller olsun, Fatiha’lar, bu değerin ardından. Ali Rıza Aydın

Okunma Sayısı: 79

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.