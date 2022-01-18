Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Horoz sesi

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Bizi ezelden gelen ebedî sese mi dâvet ediyorsun

Ey gecenin kuşu

Ey seherin kuşu

Bir kuş değilsin belki, ama

Öyle narin uçuşlar yapıyorsun ki

O lâhuti sesinle bizi Cennete dâvet ediyorsun

İbadete, namaza, sükûnete, duâya çağırıyorsun bizi

Allahu Ekber

Senin o güzel sesin

Gecede karanlığı yarıp şafağa yönlendirir bizi

Ağzından çıkan o nida

Bizi adım adım sehere yaklaştırıyor

Sen gecenin sesli takvimi

Uyuyanları uyandırıyor

Uyuyanları uyarıyor

Adeta ikaz ediyorsun

Bizi namaza kaldırıyorsun

Boşuna değil bu haykırışın

Boşuna değil bu çırpınışın

Sesinin hakkını hakkıyla veriyorsun

Şu saatte hangi müzik kulağa hoş gelir senin ki kadar.

Şu vakitte hangi müzik ilham olur seninki kadar.

Tembelliği yalnızlığı hangi müzik dağıtabilir, senin kadar.

Ne efkârın var, ne de kederin

Sesin ufuk açıcı ve derin..

Alkış sana gecenin sözcüsü

Alkış sana kuşların öncüsü

Yediğin lokma helâl

İçtiğin su helâl

Tüm mevcudat namına yaptığın bu nida

bizi başıboş oturmaktan

Ve tembellikten alıkoyuyor

Sağolasın bir teşekkürü hak ettin.

Görevini hakkıyla ifa ettin...

Hakkı haykırmak için öt horoz

Bizi ayağa kaldırmak için öt horoz...

Cihan Cambaz

cihan_cambaz@hotmail.com

***

KABUL ET YA RAB

Beden libasını giyince ruhum.

Orada verdiğim Ahdi unuttum.

Doğru yoldan sapıp yanlış yol tuttum.

Pişman oldum artık kabul et YA RAB.

Nefsime ram oldum düştüm peşine.

Günah gayyasının menhus zevkine.

Kandım kötü nefse pişmanım yine.

Nadim oldum artık kabul et YA RAB.

Şeytana kanarak çıkmıştım yoldan.

Fark etmeden yedim zehirli baldan.

Rabbimin lütfuyla kurtuldum bundan.

Tövbe ettim artık kabul et YA RAB.

Bu dünya fanidir geçici bir han.

Daim durdurmazlar kovarlar her an.

Heva ve hevesle oldum imtihan.

Af dilerim senden kabul et YA RAB.

Zahirî, bâtınî tüm duygularım.

Emir ve nehyini hep uygularım.

Ahiret hayatı tüm kaygılarım.

Günahkâr kulunu kabul et YA RAB.

Benliğe kapılıp düşme gurura.

Tevbe-i Nasuh’la kavuş sürura.

Lütfunla koy beni âlem-i nura.

Perişan halimle kabul et YA RAB.

MEHMET KOVANCI