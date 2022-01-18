Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr
Horoz sesi
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Bizi ezelden gelen ebedî sese mi dâvet ediyorsun
Ey gecenin kuşu
Ey seherin kuşu
Bir kuş değilsin belki, ama
Öyle narin uçuşlar yapıyorsun ki
O lâhuti sesinle bizi Cennete dâvet ediyorsun
İbadete, namaza, sükûnete, duâya çağırıyorsun bizi
Allahu Ekber
Senin o güzel sesin
Gecede karanlığı yarıp şafağa yönlendirir bizi
Ağzından çıkan o nida
Bizi adım adım sehere yaklaştırıyor
Sen gecenin sesli takvimi
Uyuyanları uyandırıyor
Uyuyanları uyarıyor
Adeta ikaz ediyorsun
Bizi namaza kaldırıyorsun
Boşuna değil bu haykırışın
Boşuna değil bu çırpınışın
Sesinin hakkını hakkıyla veriyorsun
Şu saatte hangi müzik kulağa hoş gelir senin ki kadar.
Şu vakitte hangi müzik ilham olur seninki kadar.
Tembelliği yalnızlığı hangi müzik dağıtabilir, senin kadar.
Ne efkârın var, ne de kederin
Sesin ufuk açıcı ve derin..
Alkış sana gecenin sözcüsü
Alkış sana kuşların öncüsü
Yediğin lokma helâl
İçtiğin su helâl
Tüm mevcudat namına yaptığın bu nida
bizi başıboş oturmaktan
Ve tembellikten alıkoyuyor
Sağolasın bir teşekkürü hak ettin.
Görevini hakkıyla ifa ettin...
Hakkı haykırmak için öt horoz
Bizi ayağa kaldırmak için öt horoz...
Cihan Cambaz
cihan_cambaz@hotmail.com
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KABUL ET YA RAB
Beden libasını giyince ruhum.
Orada verdiğim Ahdi unuttum.
Doğru yoldan sapıp yanlış yol tuttum.
Pişman oldum artık kabul et YA RAB.
Nefsime ram oldum düştüm peşine.
Günah gayyasının menhus zevkine.
Kandım kötü nefse pişmanım yine.
Nadim oldum artık kabul et YA RAB.
Şeytana kanarak çıkmıştım yoldan.
Fark etmeden yedim zehirli baldan.
Rabbimin lütfuyla kurtuldum bundan.
Tövbe ettim artık kabul et YA RAB.
Bu dünya fanidir geçici bir han.
Daim durdurmazlar kovarlar her an.
Heva ve hevesle oldum imtihan.
Af dilerim senden kabul et YA RAB.
Zahirî, bâtınî tüm duygularım.
Emir ve nehyini hep uygularım.
Ahiret hayatı tüm kaygılarım.
Günahkâr kulunu kabul et YA RAB.
Benliğe kapılıp düşme gurura.
Tevbe-i Nasuh’la kavuş sürura.
Lütfunla koy beni âlem-i nura.
Perişan halimle kabul et YA RAB.
MEHMET KOVANCI