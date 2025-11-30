İyilik kavanozu yapıyoruz

Faaliyet Köşesi

Merhaba can kardeşler. Biz bu hafta kavanoz boyama etkinliği yaptık. Adını da “iyilik kavanozu” koyduk. Yapılışını sizlerle paylaşalım istedik.

Malzemeler:

• Boş cam kavanoz

• Akrilik boya

• Fırça veya sünger



Yapılışı:

Fırça veya süngerle kavanozun dışının tamamını tek renge boyayın. Daha sonra, istediğiniz renklerde kalp, çizgi, benek, çiçek, göz gibi istediğiniz desen ve şekilleri çizebilirsiniz. Kavanozunuzun tam olarak kuruması için biraz bekleyin. Kavanozumuz kururken, biz de şeritler halinde kestiğimiz kâğıtlara iyilik vazifelerimizi yazalım. Yapılacak o kadar çok iyilik var ki, istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Sonra bu kâğıtları kavanozumuza atıyoruz. Her gün kavanozumuzdan bir vazife çekip, kâğıtta yazan iyiliği o gün uyguluyoruz.