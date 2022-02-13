Elif Şiir Sayfası

Su gibi hava gibi herkes Nurlar’a muhtaç. Oku anla ve anlat etrafa Nurlar’ı saç. Tahkik-i iman ise başlarda nurlu bir taç. Risale-i Nur’a var çok büyük bir ihtiyaç. Risale-i Nurlar’la edin İslâm’a hizmet. Hem kendi imanına verirsin elbet kuvvet. Başkaların imanı kuvvet bulsun et gayret. Nurlar’la nurlanırsın okumaya devam et. İmanın ilm-el yakin binler mertebesi var. İmanın ayn-el yakin meratibi büyük kâr. İmanın hakk-al yakin meratibi sana yar. Nefis ve şeytan ise elbet kalacak naçar. Kâinata bakarsın mana-i harfi ile. Baktığın her bir şeyde esma geliyor dile. Bir yaratan var dersin yaptığın tefekkürle. Nefis ve şeytan ise yapamaz hiçbir hile. Bu şekilde yaşarsan imanla girdin kabre Nurlar’la cevap versen kabirdeki suale. Cennet bahçesi olur mezarın birdenbire. Kabirde nurla meşgul hizmet eder habire. İman-ı tahkikiye sahip olursa insan Mahşerdeki sorguda hesabın olur asan. Sırattan şimşek gibi geçersin elbet inan. Cennet-ül Firdevs’tesin orası asıl vatan. Nurlar’la nurlanırsan dünyanız Cennet olur. Nurlar’la nurlanırsan ahiret olur pür nur. Dünyada ve ukbada ebedî olur sürur. İşte böyle bir hayat yaşarsan budur onur.

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