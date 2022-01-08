Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Tahkiki iman dersi Risale-i Nur - Tevfik Boz Sene-i devriyesi gelen yılbaşı? Tonlarca tüketir sarhoş ayyaşı Mü’minlere yakışmaz bu ‘aş’ı Tahkiki iman dersi Risale-i Nur? Yılbaşıyı kutlayanlar tedenni? Temelinden sarsılma nedeni Aslından kopartılmıştır o dini Tahkiki iman dersi Risale-i Nur? Şu pisliğin, ev sahibi dışarda, Kolları uzun, yaşantısı içerde Nefsine uyma çirkefli yerde Tahkiki iman dersi Risale-i Nur, Felsefe okumuş, teknik tuzak, Çeşitli oyunları inançtan uzak Hallerine üzül, şu içenlere bak Tahkiki iman dersi Risale-i Nur, Gençlerin hali geçmişin payı, Günahlara ortak, ne yaptı sahi? Boynunda kalır yılların günahı Tahkiki iman dersi Risale-i Nur, Bak erkeklerdir evin çobanı, Mala sarılıp da unutma imanı Dönüşü tevbe etmek zamanı Tahkiki iman dersi Risale-i Nur, Tonlarca tüketir o melâneti, Nasıl sevdirmiş bu rezaleti Allah yasak demiş; oku âyeti Tahkiki iman dersi Risale-i Nur, Duânın kabulü günahlar mani, Melânete katılan zaiftir imanı Kardeşe el at, tevbenin zamanı Tahkiki iman dersi Risale-i Nur, Namaz kılanın yüzdesi sayma, Anketleri yapıp dışarıya yayma Kendine emin ol, tuzağa kayma Tahkiki iman dersi Risale-i Nur, Müsbeti konuş, menfiyi terk et, Ameli salihtir ahiretine bilet İstikameti bul, yola devam et Tahkiki iman dersi Risale-i Nur, Allah, Cennet Cehennem sahibi, Cennetle sevdirdi Allah’ın Habibi Cehenneme gönderme; var tabibi Tahkiki iman dersi Risale-i Nur, Alsınlar kavl-i leyyinin dersleri, Okusunlar Risale-i Nurun eseri Risale-i Nur Kur’ân-ı Kerîm tefsiri Tahkiki iman dersi Risale-i Nur, Rabbulâleminin rahmetine sığın, Allah’a Resulüne iman et hergün Hergün dile getir, bugün son gün Tahkiki iman dersi Risale-i Nur, *** Mihenk Taşı - Mustafa Duman Bir akşam vakti hüzün doldurdum heybeme, Bir tutam dert, bir tutam gaygı, bir avuç göz yaşı.. Umudum defnedilecekken topraktan bedenime, Hatıralarımla dikildi duygularımın mihenk taşı, Yıldızlara, aya sordum gam-ı dünyanın derdini, Kaderime yazılmış umudun mihenk taşı. Sisli yörüngesinde kıvranır ay, duymaz sesimi derdinden, Bir süzmesi düşsün gör sen şenlenen dağı taşı. Yıldızlar çırpınır da görünmek için en derinden, Kayar tutamazsın dallarımdan gözyaşı. Tutuver ışığından Allah’ım düşür cemreni, Yoksa çatlar kederinden mihenk taşı. Uzak mıdır gülistan bağlarına baharın esintisi? Yine de sabr-ı cemiline meftundur mihenk taşı. Yüreğinin acısındandır ağıtın böylesi, Âcizliğini gör, sevdası yüreği ısıtan mihenk taşı. *** Nurun sesi - Süleyman Alıç Yeni Asya Nurun sesi, Zayıf olsa da kesesi Kesilmedi hiç nefesi, Yürüdük ve yürüyoruz. Süfyan vurdu, yamakları vurdu, Tulabin Nur kale gibi durdu, Terk etmedi bu güzel yurdu, Yürüdük ve yürüyoruz. Bir şey yapamadı Evren, Nasıl da dönüyor devran, Yürüyor bu kutlu kervan, Yürüdük ve yürüyoruz. Menfaat için kimseyi övmedik, Gelen için geçmişe sövmedik, Hiçbir zalime boyun eğmedik, Yürüdük ve yürüyoruz, Sufyanizmin belini kırdık, Dinsizliğin defterini dürdük, Bu uğurda çok zulüm gördük, Yürüdük ve yürüyoruz. Yürüyor bu Nurlu kervan, Götürür dünyaya derman, İdamına çıksa da ferman, Yürüdük ve yürüyoruz Bize kim ne derse desin, İsterse çiğ et yesin, Haktır yolumuz kesin, Yürüdük ve yürüyoruz. Rehberimiz Yüce Kur’ân, Rezil oldu tuzak kuran, Yıkılacak önümüzde duran, Yürüdük ve yürüyoruz. Gelmeyelim kem göze, Kimse getiremez dize, İnşallah çıkacağız düze, Yürüdük ve yürüyoruz.

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