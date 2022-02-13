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13 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Hem asrın âlimi hem muallimi

TEVFİK BOZ
13 Şubat 2022, Pazar
Şiir - (15’inci bölüm)

Mollalar yenilgiyi kabul etti

Sorunun cevabı yanlış, buldu

Üstad, peşine düştü izahatı 

İşte şimdi yenildik, itiraf oldu

 

Hocalar Üstaddan ders alır     

Onaltı yaşında asırların âlimi

Gelen ve giden yanında kalır

Hem asrın âlimi ve muallimi,

 

Mustafa Paşa mavzeri verdi

Devreye soktu, o sinsi planı

Molla Said’e karşı ne idi derdi?

Mustafa Paşa’nın zaiftir imanı,

 

Paşanın oyun, planı bitmemiş

Paşa, iki atı hazırla emir vermiş

Bir at acemi, eğitim görmemiş

Kaza ile ölsün paşanın derdi, 

 

Molla Said, acemi atta süvari

At acemi, ters istikamete gitti

Kaderi noktada tedbire uyarı

Said’in önüne çıktı kaza illeti,

 

Çocuklar oynarken toplu hali

Acemi at çocukların içine daldı

Yardıma koştu seyreden ahali 

At, çocuğu nalların altına aldı,

 

Baygın düşmüş zenginin oğlu

Kaç kişi geldi, niyetleri bozuk

Üstad, durun; bu anlatma usûlü 

Paşa oyun kurdu, çocuğa yazık,

 

Eğer ölmüşse Allah öldürmüş 

Zahire bakılır ise, at öldürmüş

Sebebe kalırsa, paşa öldürmüş

Çünkü, acemi atı paşa vermiş,

 

Acemi atı Mustafa Paşa verdi

Üstad, çocuğu alır suya batırır

Gözlerini açtı gülücükler verdi

Mustafa Paşa, planı hayale yatırdı,

 

Kazadan sonra Biro’ya gider

Üstad, salih talebesi yanında

Bir müddet kalır Cizre’ye döner

Paşa namaz terki eski halinde, 

 

Said paşayı ölümle tehdit etti

M. Paşayı öldürmeye niyetli 

Paşa ise Üstada hücum etti       

Ahali sahip çıktı belâyı defetti,

 

Abdulkerim, Paşa’nın oğlu

Hazreti Üstad’a oldu ricası    

İtikadı bozuk babasının yolu

Bir yerlere git der, baba asi,

 

Hazreti Üstad oğlunu dinledi  

Paşa zalim; inanmış evlâdı

Abdulkerim’in ricası, peki dedi

Kötülükle anılır zalimlerin adı

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