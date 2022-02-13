Hem asrın âlimi hem muallimi

Mollalar yenilgiyi kabul etti
Sorunun cevabı yanlış, buldu
Üstad, peşine düştü izahatı
İşte şimdi yenildik, itiraf oldu
Hocalar Üstaddan ders alır
Onaltı yaşında asırların âlimi
Gelen ve giden yanında kalır
Hem asrın âlimi ve muallimi,
Mustafa Paşa mavzeri verdi
Devreye soktu, o sinsi planı
Molla Said’e karşı ne idi derdi?
Mustafa Paşa’nın zaiftir imanı,
Paşanın oyun, planı bitmemiş
Paşa, iki atı hazırla emir vermiş
Bir at acemi, eğitim görmemiş
Kaza ile ölsün paşanın derdi,
Molla Said, acemi atta süvari
At acemi, ters istikamete gitti
Kaderi noktada tedbire uyarı
Said’in önüne çıktı kaza illeti,
Çocuklar oynarken toplu hali
Acemi at çocukların içine daldı
Yardıma koştu seyreden ahali
At, çocuğu nalların altına aldı,
Baygın düşmüş zenginin oğlu
Kaç kişi geldi, niyetleri bozuk
Üstad, durun; bu anlatma usûlü
Paşa oyun kurdu, çocuğa yazık,
Eğer ölmüşse Allah öldürmüş
Zahire bakılır ise, at öldürmüş
Sebebe kalırsa, paşa öldürmüş
Çünkü, acemi atı paşa vermiş,
Acemi atı Mustafa Paşa verdi
Üstad, çocuğu alır suya batırır
Gözlerini açtı gülücükler verdi
Mustafa Paşa, planı hayale yatırdı,
Kazadan sonra Biro’ya gider
Üstad, salih talebesi yanında
Bir müddet kalır Cizre’ye döner
Paşa namaz terki eski halinde,
Said paşayı ölümle tehdit etti
M. Paşayı öldürmeye niyetli
Paşa ise Üstada hücum etti
Ahali sahip çıktı belâyı defetti,
Abdulkerim, Paşa’nın oğlu
Hazreti Üstad’a oldu ricası
İtikadı bozuk babasının yolu
Bir yerlere git der, baba asi,
Hazreti Üstad oğlunu dinledi
Paşa zalim; inanmış evlâdı
Abdulkerim’in ricası, peki dedi
Kötülükle anılır zalimlerin adı