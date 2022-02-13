Hem asrın âlimi hem muallimi

Şiir - (15’inci bölüm)

Mollalar yenilgiyi kabul etti Sorunun cevabı yanlış, buldu Üstad, peşine düştü izahatı İşte şimdi yenildik, itiraf oldu Hocalar Üstaddan ders alır Onaltı yaşında asırların âlimi Gelen ve giden yanında kalır Hem asrın âlimi ve muallimi, Mustafa Paşa mavzeri verdi Devreye soktu, o sinsi planı Molla Said’e karşı ne idi derdi? Mustafa Paşa’nın zaiftir imanı, Paşanın oyun, planı bitmemiş Paşa, iki atı hazırla emir vermiş Bir at acemi, eğitim görmemiş Kaza ile ölsün paşanın derdi, Molla Said, acemi atta süvari At acemi, ters istikamete gitti Kaderi noktada tedbire uyarı Said’in önüne çıktı kaza illeti, Çocuklar oynarken toplu hali Acemi at çocukların içine daldı Yardıma koştu seyreden ahali At, çocuğu nalların altına aldı, Baygın düşmüş zenginin oğlu Kaç kişi geldi, niyetleri bozuk Üstad, durun; bu anlatma usûlü Paşa oyun kurdu, çocuğa yazık, Eğer ölmüşse Allah öldürmüş Zahire bakılır ise, at öldürmüş Sebebe kalırsa, paşa öldürmüş Çünkü, acemi atı paşa vermiş, Acemi atı Mustafa Paşa verdi Üstad, çocuğu alır suya batırır Gözlerini açtı gülücükler verdi Mustafa Paşa, planı hayale yatırdı, Kazadan sonra Biro’ya gider Üstad, salih talebesi yanında Bir müddet kalır Cizre’ye döner Paşa namaz terki eski halinde, Said paşayı ölümle tehdit etti M. Paşayı öldürmeye niyetli Paşa ise Üstada hücum etti Ahali sahip çıktı belâyı defetti, Abdulkerim, Paşa’nın oğlu Hazreti Üstad’a oldu ricası İtikadı bozuk babasının yolu Bir yerlere git der, baba asi, Hazreti Üstad oğlunu dinledi Paşa zalim; inanmış evlâdı Abdulkerim’in ricası, peki dedi Kötülükle anılır zalimlerin adı

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