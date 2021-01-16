Mahlûkat zikirde

Kaliforniya sahillerinde bir balina Bismillah diyerek süzülüyor muazzam okyanusta.

Venezüela bahçelerinde bir bukalemun renk değiştirirken, “Ya Mücemmil” derken. Bir arı, “Ya Musavvir” tezekkürüyle çiçekleri ziyaret ediyor. Filipinler’in küçük bir tepesinde. Baksana yine Ya Rahim zikrine devam ediyor şirin kediler, Kolombiya’nın en büyük şehrinde ve Nijerya’nın en küçük köyünde.

Gözlerinle görüyorsun ya işte Brezilya’nın tropik ormanlarında zürafalar cemaat olmuş Ya Rezzak diyorlar ve nebatatı lezzetle yutuyorlar.

Derinden derine işitiliyor bir sineğin Ya Kuddüs deyişi, Nepal’de bir ırmak kenarında. Yavru ceylanlar Ya Cemil zikriyle zakirler Gana’nın dağlarında ve Bolivya’nın bağlarında. Sakın timsahları da görmezden gelme. Bak işte Jamaika’da sığ bir bataklıkta Ya Kayyum deyip cezbeye geliyorlar. Duyuyorsun değil mi Yemen çöllerinden gelen deve seslerini. Nasıl da Ya Rahman deyip çölün sahibini anıyorlar.

İstersen biraz kuzeye çevir nazarını! Buz gibi soğukta, bembeyaz tüyleriyle ve sımsıcak bir sima ile Ya Vehhab’ı dillerine vird eden kutup ayılarını gör. Hemen biraz ilerde Ya Latif zikrine devam eden penguenlere bak. Daha yolumuz uzun. Hindistan’da Ya Celil diyen aslanları, Senegal’de Ya Hannan zikriyle zakir geyikleri ve Singapur’da Ya Hamid’i virdi zeban eden tavşanları da ziyaret edeceğiz.

Şimdi bizim zikir zamanımız geldi, bak ezan okunuyor Mekke-i Mükerreme’de, Mescid-i Haram’da.

Biz de bu salgından bir an önce kurtarması için “Ya Şafi” diyerek zikredelim inşallah.