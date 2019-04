If you want possessions, contentment is sufficient. Yes, one who is content is frugal; and one who is frugal, finds the blessing of plenty.

Bediüzzaman Said Nursi / The Letters Yeni Asya English

